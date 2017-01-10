مواطنون أصيبوا بالدهشة

معرض ينتهي بإنتهاء زيارة وزير الفلاحة إلى الشلف

date 2017/01/12 views 101 comments 0
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icon-writer محمد عبدون

أحدثت عملية تفريغ معرض فلاحي من كل محتوياته بالمركز الثقافي الإسلامي في عاصمة ولاية الشلف، صباح الخميس، حالة من الذهول وسط المواطنين، والعديد من ناشطي المجتمع المدني.

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ذلك أن هذا المعرض كلف أصحابه قرابة يومين في الاستعداد والتحضير، قبل أن ينفض في لمح البصر بمجرد خروج وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، الذي زار الولاية، ودشن مصنع تحويل الطماطم في أم الدروع.

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