مواطنون أصيبوا بالدهشة معرض ينتهي بإنتهاء زيارة وزير الفلاحة إلى الشلف

أحدثت عملية تفريغ معرض فلاحي من كل محتوياته بالمركز الثقافي الإسلامي في عاصمة ولاية الشلف، صباح الخميس، حالة من الذهول وسط المواطنين، والعديد من ناشطي المجتمع المدني.

ذلك أن هذا المعرض كلف أصحابه قرابة يومين في الاستعداد والتحضير، قبل أن ينفض في لمح البصر بمجرد خروج وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، الذي زار الولاية، ودشن مصنع تحويل الطماطم في أم الدروع.