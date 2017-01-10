تعرّض لحادث سير

مدير يقطع 1400 كلم لزيارة عامل

date 2017/01/12 views 80 comments 0
author-picture

icon-writer ق.و

لفتة إنسانية، قام بها مدير التربية لتمنراست، حيث قطع مسافة 1400 كلم، لزيارة أستاذ يوجد بمستشفى عين صالح، تعرّض لحادث سير الأربعاء، شمال المدينة.

icon-links تغطيات ذات صلة

المريض فوجئ بالزيارة وذرف دموع الفرح مع ابتسامة عريضة رغم حالته الصحية الحرجة. المدير وخلال وجوده بغرفة المريض تمنى له الشفاء وعبّر له عن استعداد المديرية لمساعدته للعلاج، من أجل العودة القريبة إلى مهنة التعليم.

icon-tags
  • print