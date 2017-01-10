تعرّض لحادث سير مدير يقطع 1400 كلم لزيارة عامل

لفتة إنسانية، قام بها مدير التربية لتمنراست، حيث قطع مسافة 1400 كلم، لزيارة أستاذ يوجد بمستشفى عين صالح، تعرّض لحادث سير الأربعاء، شمال المدينة.

المريض فوجئ بالزيارة وذرف دموع الفرح مع ابتسامة عريضة رغم حالته الصحية الحرجة. المدير وخلال وجوده بغرفة المريض تمنى له الشفاء وعبّر له عن استعداد المديرية لمساعدته للعلاج، من أجل العودة القريبة إلى مهنة التعليم.