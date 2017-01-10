حاميها حراميها في قسنطينة

ما يحدث في بعض مستشفياتنا يدعو إلى الحيرة والاستغراب، بعدما كشفت تحقيقات ميدانية، تورّط بعض مسؤولي المؤسَّسات الصِّحية في سرقة المواد الغذائية المخصَّصة للمرضى، آخرها ضبط مسؤول أحد المراكز الصحية بقسنطينة، وهو بصدد نقل كمِّية معتبرة من مختلف المواد الغذائية التي سرقها من مخزن المؤسسة التي يشرف على تسييرها، على متن سيارته الخاصَّة إلى خارج أسوار المستشفى.

حتى ينتفع بها هو ومقرَّبوه، في وقتٍ يعاني المريض من رداءة الوجبات الغذائية المقدَّمة له في المصالح الاستشفائية. وهو ما يجسِّد مقولة: "حاميها حراميها" شكلا ومضمونا.