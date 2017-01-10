توجها معا إلى قاعة الرياضات لإجراء التدريبات في الكاراتي اختفاء شقيقين في ظروف غامضة بسكيكدة

تتواصل بقرية السعيد بوصبع ببلدية الحروش، جنوب ولاية سكيكدة، لليوم الثالث على التوالي عملية البحث عن الشقيقين التلميذين جاسر 16 سنة، الذي يدرس في السنة الثانية متوسط، ومصطفى صاحب الـ14 ربيعا، الذي يدرس في السنة الأولى بمتوسطة القرية المذكورة.

حيث اختفيا عن الأنظار فجأة ليلة الثلاثاء الماضي، بعد خروجهما من قاعة الرياضات الواقعة بالقرب من مستشفى الحروش، وانتهائهما من الحصة التدريبية في رياضة الكاراتي التي يعشقانها حتى النخاع منذ صغرهما، وكانا يتمنيان الحصول على الحزام الأسود في هذه الرياضة القتالية، لكن سر اختفائهما حير الجميع خاصة أن عائلتهما ليست لها أي خصومة أو عداوة مع أي كان.

وأكد لنا والدهما يوسف بوخيار الذي يشتغل سائق شاحنة أنهما عادا إلى المنزل ظهرا، بعد خروجهما من المتوسطة الواقعة بذات القرية، وبعد صلاة العصر حملا اللباس الرياضي وتوجها إلى القاعة لإجراء التدريبات التي بدأت في حدود الخامسة وامتدت إلى غاية السادسة والنصف لكنهما لم يعودا إلى المنزل كعادتهما، وأكد صديق لهما أنه شاهدهما في حدود الثامنة ليلا بشوارع الحروش. أمهما المفجوعة، الهامل لويزة، تعيش حالة نفسية سيئة تصبح وتمسي على ذكر اسميهما ولم تتذوق طعم الأكل منذ اختفائهما إلا قليلا، المصالح الأمنية بولاية سكيكدة فتحت تحقيقا معمقا في القضية، حيث يواصلون جهودهم من أجل العثور عليهما أحياء وهذا بالتنسيق مع المصالح الأمنية بمختلف الولايات.