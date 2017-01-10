والتفجيرات نادرة في دمشق، لكن تستهدفها قذائف يطلقها مسلحو المعارضة من مناطق يسيطرون عليها بالقرب منها.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه "سمع دوي انفجار شديد هز منطقة كفر سوسة وسط العاصمة، تبين أنه ناجم عن تفجير انتحاري لنفسه بالقرب من نادي المحافظة بالمنطقة، قضى على إثره ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وسقط عدد من الجرحى".
وأكد التلفزيون السوري وقوع "هجوم إرهابي"، مشيراً إلى حصيلة أولية من سبعة قتلى.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون السوري دماء متناثرة وسيارات محطمة وعشرات من أفراد الأمن المدججين بالسلاح في موقع الانفجار.
وأضاف المرصد، أن "بين القتلى أربعة عسكريين ضمنهم عقيد".
ويعيش في قسم من حي كفر سوسة - الذي يخضع لحراسة مشددة - وزراء ومسؤولون أمنيون كباراً وفيه يوجد مقر أجهزة المخابرات. لكن الهجوم وقع في قسم آخر من الحي.
وفي جويلية الماضي تعرض حي كفر سوسة أيضاً لانفجار سيارة ملغومة قرب مدرسة إيرانية، في هجوم أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في المنطقة القريبة من ساحة الأمويين الرئيسية التي تربط المدينة بعدد من الطرق السريعة.
ويقول معارضون مسلحون يقاتلون من أجل إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، إن الحي يضم جنوداً كثيرين من ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران تقاتل إلى جانب الجيش السوري.
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ثمانية قتلى في تفجير انتحاري في دمشق
وكالات - الشروق أونلاين
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الخميس، أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم انتحاري في حي كفر سوسة جنوب شرق العاصمة دمشق.
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والتفجيرات نادرة في دمشق، لكن تستهدفها قذائف يطلقها مسلحو المعارضة من مناطق يسيطرون عليها بالقرب منها.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه "سمع دوي انفجار شديد هز منطقة كفر سوسة وسط العاصمة، تبين أنه ناجم عن تفجير انتحاري لنفسه بالقرب من نادي المحافظة بالمنطقة، قضى على إثره ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وسقط عدد من الجرحى".
وأكد التلفزيون السوري وقوع "هجوم إرهابي"، مشيراً إلى حصيلة أولية من سبعة قتلى.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون السوري دماء متناثرة وسيارات محطمة وعشرات من أفراد الأمن المدججين بالسلاح في موقع الانفجار.
وأضاف المرصد، أن "بين القتلى أربعة عسكريين ضمنهم عقيد".
ويعيش في قسم من حي كفر سوسة - الذي يخضع لحراسة مشددة - وزراء ومسؤولون أمنيون كباراً وفيه يوجد مقر أجهزة المخابرات. لكن الهجوم وقع في قسم آخر من الحي.
وفي جويلية الماضي تعرض حي كفر سوسة أيضاً لانفجار سيارة ملغومة قرب مدرسة إيرانية، في هجوم أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في المنطقة القريبة من ساحة الأمويين الرئيسية التي تربط المدينة بعدد من الطرق السريعة.
ويقول معارضون مسلحون يقاتلون من أجل إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، إن الحي يضم جنوداً كثيرين من ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران تقاتل إلى جانب الجيش السوري.