بعد صرع مع المرض الفنان الكوميدي أبو جمال في ذمة الله

توفي الكوميدي ورجل المسرح أبو جمال واسمه الحقيقي أرزقي رابح عن عمر يناهز 79 سنة ليلة الخميس إلى الجمعة بالجزائر العاصمة بعد صراع مع المرض وفق ما علم من مصادر طبية.

وكان الفقيد ارزقي رابح الذي ولد في 14 مارس 1938 من أبرز الوجوه السينمائية والمسرحية في الجزائر، حيث كانت لديه عدة ادوار هامة في السينما الجزائرية والفرنسية.

وقد التحق المرحوم أبو جمال في خمسينات القرن الماضي بفرقة محي الدين بشطارزي والإذاعة قبل الانضمام إلى صفوف جبهة التحرير الوطني إبان حرب التحرير حيث تعرض مرارا إلى التوقيف والتعذيب من قبل قوات الاستعمار الفرنسي بين سنتي 1960 و1962.

وبعد الاستقلال انضم أبو جمال الرفيق الدائم لرويشد الى فرقة حسن الحسني قبل الالتحاق بالمسرح الوطني الجزائري بقيادة مصطفى كاتب حيث برز في مسرحيات "حسن طيرو" إلى جانب "رويشد" و"الغولا" كما ترك بصماته في الفن السابع بأعمال خالدة مثل فيلم "حسن طاكسي" و"حسن نية" (1989) و"الطاكسي المخفي"(1982).