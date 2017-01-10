بعد صرع مع المرض

الفنان الكوميدي أبو جمال في ذمة الله

date 2017/01/13 views 130 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

توفي الكوميدي ورجل المسرح أبو جمال واسمه الحقيقي أرزقي رابح عن عمر يناهز 79 سنة ليلة الخميس إلى الجمعة بالجزائر العاصمة بعد صراع مع المرض وفق ما علم من مصادر طبية.

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وكان الفقيد ارزقي رابح  الذي ولد في 14 مارس 1938 من أبرز الوجوه السينمائية والمسرحية في الجزائر، حيث كانت لديه عدة ادوار هامة في السينما الجزائرية والفرنسية.

وقد التحق المرحوم أبو جمال في خمسينات القرن الماضي بفرقة محي الدين بشطارزي والإذاعة قبل الانضمام إلى صفوف جبهة التحرير الوطني إبان حرب التحرير حيث تعرض مرارا إلى التوقيف والتعذيب من قبل قوات الاستعمار الفرنسي بين سنتي  1960 و1962.

وبعد الاستقلال انضم أبو جمال الرفيق الدائم لرويشد الى فرقة حسن الحسني قبل الالتحاق بالمسرح الوطني الجزائري بقيادة مصطفى كاتب حيث برز في  مسرحيات "حسن طيرو" إلى جانب "رويشد" و"الغولا" كما ترك بصماته في الفن السابع بأعمال خالدة مثل فيلم "حسن طاكسي" و"حسن نية" (1989) و"الطاكسي المخفي"(1982).

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