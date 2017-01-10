توفي الكوميدي ورجل المسرح أبو جمال واسمه الحقيقي أرزقي رابح عن عمر يناهز 79 سنة ليلة الخميس إلى الجمعة بالجزائر العاصمة بعد صراع مع المرض وفق ما علم من مصادر طبية.
وكان الفقيد ارزقي رابح الذي ولد في 14 مارس 1938 من أبرز الوجوه السينمائية والمسرحية في الجزائر، حيث كانت لديه عدة ادوار هامة في السينما الجزائرية والفرنسية.
وقد التحق المرحوم أبو جمال في خمسينات القرن الماضي بفرقة محي الدين بشطارزي والإذاعة قبل الانضمام إلى صفوف جبهة التحرير الوطني إبان حرب التحرير حيث تعرض مرارا إلى التوقيف والتعذيب من قبل قوات الاستعمار الفرنسي بين سنتي 1960 و1962.
وبعد الاستقلال انضم أبو جمال الرفيق الدائم لرويشد الى فرقة حسن الحسني قبل الالتحاق بالمسرح الوطني الجزائري بقيادة مصطفى كاتب حيث برز في مسرحيات "حسن طيرو" إلى جانب "رويشد" و"الغولا" كما ترك بصماته في الفن السابع بأعمال خالدة مثل فيلم "حسن طاكسي" و"حسن نية" (1989) و"الطاكسي المخفي"(1982).
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1مجهولون يخربون عشرات القبور بتيزي وزو
2سكان تيزي وزو يصفعون "الماك"
3مهرب مليون أورو إلى الخارج رهن الحبس
4نظام إلكتروني جديد لدفع تذاكر القطارات
5أطباء وممرضون يعايشون مواقف طريفة وغريبة داخل مصلحة الإستعجالات
Français English
الرأي
سليم قلالة
"القيم الروحية في الثقافة الأمازيغية".. هكذا نكون!
سلطان بركاني
دموع متحزّبة
معلومي ياسين
النحس يطارد الخضر في كأس إفريقيا
سلطان بركاني
إنّها دنيا وليست جنّة
عبد الناصر
عندما يتحوّل السكن إلى مُسكّن وليس سكينة!
عمار يزلي
يوم وطني.. في بطني
محمد سليم قلالة
كيف يرانا العالم؟ وكيف نقدّم أنفسنا له؟
محمد الهادي الحسني
أحمد التيجاني
جمال لعلامي
مخادعون.. قضاء وقدر!
رشيد ولد بوسيافة
وأخيرا.. احتجاج بلا إضراب
الفيديو
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
الأغواط.. الرسوم الصغرية بالغيشة متحف على الطبيعة ومقصد للسوّاح
بعد صرع مع المرض
الفنان الكوميدي أبو جمال في ذمة الله
الشروق أون لاين
توفي الكوميدي ورجل المسرح أبو جمال واسمه الحقيقي أرزقي رابح عن عمر يناهز 79 سنة ليلة الخميس إلى الجمعة بالجزائر العاصمة بعد صراع مع المرض وفق ما علم من مصادر طبية.
تغطيات ذات صلة
الفنان الكوميدي أبو جمال في ذمة الله
اختفاء شقيقين في ظروف غامضة بسكيكدة
حاميها حراميها في قسنطينة
معرض ينتهي بإنتهاء زيارة وزير الفلاحة إلى الشلف
أمواج البحر تلفظ جثة طفل حديث الولادة بجيجل
وكان الفقيد ارزقي رابح الذي ولد في 14 مارس 1938 من أبرز الوجوه السينمائية والمسرحية في الجزائر، حيث كانت لديه عدة ادوار هامة في السينما الجزائرية والفرنسية.
وقد التحق المرحوم أبو جمال في خمسينات القرن الماضي بفرقة محي الدين بشطارزي والإذاعة قبل الانضمام إلى صفوف جبهة التحرير الوطني إبان حرب التحرير حيث تعرض مرارا إلى التوقيف والتعذيب من قبل قوات الاستعمار الفرنسي بين سنتي 1960 و1962.
وبعد الاستقلال انضم أبو جمال الرفيق الدائم لرويشد الى فرقة حسن الحسني قبل الالتحاق بالمسرح الوطني الجزائري بقيادة مصطفى كاتب حيث برز في مسرحيات "حسن طيرو" إلى جانب "رويشد" و"الغولا" كما ترك بصماته في الفن السابع بأعمال خالدة مثل فيلم "حسن طاكسي" و"حسن نية" (1989) و"الطاكسي المخفي"(1982).