تروي إحدى الأساطير اليونانيّة القديمة أنّ "باندورا" أُعطيت صندوقاً يحوي كلّ شرور العالم، وتمّ تحذيرها من مغبّة فتحه.. كانت تعلم جيداً أنّ فتح الصندوق سيُخرج الشّرور، ويفتح الويلات عليها وعلى البشرية.. لكنّها لم تستطع مدافعة الفضول في داخلها، فاستسلمت لنفسها وفتحت الصّندوق، فخرجت الشّرور وتناثرت في كلّ مكان!
هذه الأسطورة الخيالية المرتبطة بعقائد قديمة بالية، ربّما تصوّر جانبا من واقع الحال الذي يعيشه بعض المسلمين مع صندوق الفايسبوك، مع فارق مهمّ بين الفايسبوك وصندوق "باندورا" الأسطوريّ هو أنّ الفايسبوك يحتوي الخير والشرّ، لكنّ كثيرا من فاتحيه قد فتحوا على أنفسهم شروره وتركوا خيره، فلوّث الشرّ قلوبهم وعقولهم وأخلاقهم وطباعهم وقتل هممهم.
لم يعد موقع الفايسبوك، أو كما يسمّى "الفضاء أو العالم الأزرق"، مجرّد موقع على شبكة الإنترنت، يدخل إليه الشّباب للاطّلاع والتّسلية وقتل الوقت، وإنّما أضحى عالما يعيشه كثير منهم بعقولهم وقلوبهم وأرواحهم، لا يكادون يفارقونه عائدين إلى عالم الواقع إلا قليلا.. أصبح شبابنا لا يصبرون على البقاء من دون اتّصال مع العالم الافتراضيّ، حتى في أماكن العمل وفي الجلسات العائلية الجادّة، بل وفي المساجد، لا يفوّت الواحد منهم أيّ فرصة للدّخول إلى هذا الفضاء والاطّلاع على جديد ما دوّنه ونشره الأصدقاء. بل إنّ بعضهم قد بلغوا مرحلة الهوس بالفايسبوك، وهو مرض عصريّ تحدّث عنه علماء الطبّ النّفسيّ، وقالوا إنّ أخطر مراحله مرحلة الإدمان "Facebook Addiction Disorder"، ولعلّ كثيرا من إخواننا الشّباب قد أدركوا هذه المرحلة وأصبح الفايسبوك بالنّسبة إليهم كالهواء الذي يتنفّسونه! أنساهم واقعهم وأهلهم وأصدقاءهم الحقيقيين، بل وأنساهم أنفسهم والاهتمام بمستقبلهم ومتطلّبات واقعهم، بل الأنكى من هذا أنّه أنساهم دينهم، وأنساهم خالقهم؛ كيف لا وقد تحوّل إلى معبود تُخصّص له أعزّ الأوقات في اللّيل والنّهار، ويستولي على اهتمام العقل والقلب والرّوح، وربّما تجد الشّابّ يؤخّر الصّلاة حتّى يشبع نهمه في تصفّح الجديد من المنشورات والتّعليقات والرّسائل، وفي محادثة هذا وهذه وممازحة ذاك وتلك! وإذا قام إلى الصّلاة قام وقلبه لا يزال حبيسا في الفايسبوك.
لم تعد معضلة الفايسبوك الوحيدة في أنّ شبابنا أصبحوا يعيشون بشخصيات أخرى في هذا العالم تختلف كثيرا عن شخصياتهم الحقيقية، شخصيات يميّزها التكلّف والتصنّع والتشبّع بما لم يعطَوا، وإنّما هي أكثر من هذا في التعلّق بشخصيات هذا الواقع الافتراضيّ إلى الدّرجة التي يستعيض بها الواحد منهم عن أهله وأقاربه وأصدقائه في العالم الحقيقيّ، وربّما تكون هذه الشّخصيات في كثير من الأحيان شخصيات عابثة تحضّ على الإثم وتشجّع عليه، وتساعد في الوصول إليه وتذلّل سبله، فيقود إدمان الفايسبوك إلى إدمان الإباحية، والعلاقات مع الجنس الآخر، وما يتبع ذلك من ضياع الحياء والمروءة وإهدار الأوقات في أحاديث ربّما تستغرق ساعات اللّيل، وتقعد الطّرفين عن واجباتهما الدينيّة والدّنيويّة.
ليس كلّ شبابنا قد تاهوا في عالم الفايسبوك، فهناك شباب كثر ولله الحمد وجدوا في العالم الأزرق ميدانا رحبا للدّعوة إلى الخير والتّعاون على البرّ، لكنّ أكثر شبابنا-مع كلّ أسف- من الصّنف الذي وجد في الفايسبوك ملاذا لإشباع نزواته واتّباع أهوائه، والاستقالة من واقع الحياة، ما يمثّل بالنّسبة إلى هؤلاء بديلا عن المخدّرات، لا يقلّ تأثيرا عن تأثير تلك السّموم.. فلْيحذرْ شبابنا الضّياعَ في هذا العالم ولْيتحلّوا بالحزم في التّعامل معه ولا يعطوه أكثر ممّا يعطون واقعهم الحقيقيّ الذي يعيشونه وسط أمّة هي في أمسّ الحاجة إلى يقظة شبابها، وليستعن من رام التحرّر من قيود الفايسبوك منهم بقول أحد الحكماء: "عِندما تريد الابتعاد عن إدمان شيء ما، فإنّ أوّل ما تواجِهه هو التَّفكير به في أوقات الفراغ، فإن قتلت الفراغ انتَصرت".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
Français English
الرأي
سليم قلالة
"القيم الروحية في الثقافة الأمازيغية".. هكذا نكون!
سلطان بركاني
دموع متحزّبة
معلومي ياسين
النحس يطارد الخضر في كأس إفريقيا
سلطان بركاني
إنّها دنيا وليست جنّة
عبد الناصر
عندما يتحوّل السكن إلى مُسكّن وليس سكينة!
عمار يزلي
يوم وطني.. في بطني
محمد سليم قلالة
كيف يرانا العالم؟ وكيف نقدّم أنفسنا له؟
محمد الهادي الحسني
أحمد التيجاني
جمال لعلامي
مخادعون.. قضاء وقدر!
رشيد ولد بوسيافة
وأخيرا.. احتجاج بلا إضراب
الفيديو
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
الأغواط.. الرسوم الصغرية بالغيشة متحف على الطبيعة ومقصد للسوّاح
أصبحوا يعيشون بشخصيات أخرى
الفضاء الأزرق الذي تاه فيه شبابنا
سلطان بركاني
تروي إحدى الأساطير اليونانيّة القديمة أنّ "باندورا" أُعطيت صندوقاً يحوي كلّ شرور العالم، وتمّ تحذيرها من مغبّة فتحه.. كانت تعلم جيداً أنّ فتح الصندوق سيُخرج الشّرور، ويفتح الويلات عليها وعلى البشرية.. لكنّها لم تستطع مدافعة الفضول في داخلها، فاستسلمت لنفسها وفتحت الصّندوق، فخرجت الشّرور وتناثرت في كلّ مكان!
تغطيات ذات صلة
من صولات علماء المالكية مع الشّيعة العبيديين
أبو عبد السلام: تسقيف المهور مخالف للشريعة الإسلامية
مسيحي فرنسي يشهر إسلامه في رأس السنة الميلادية بخنشلة
أسترالية تُشهر إسلامها بالنعامة
مسلمو الأحواز.. 9 عقود من القمع الشّعوبيّ والطّائفيّ
هذه الأسطورة الخيالية المرتبطة بعقائد قديمة بالية، ربّما تصوّر جانبا من واقع الحال الذي يعيشه بعض المسلمين مع صندوق الفايسبوك، مع فارق مهمّ بين الفايسبوك وصندوق "باندورا" الأسطوريّ هو أنّ الفايسبوك يحتوي الخير والشرّ، لكنّ كثيرا من فاتحيه قد فتحوا على أنفسهم شروره وتركوا خيره، فلوّث الشرّ قلوبهم وعقولهم وأخلاقهم وطباعهم وقتل هممهم.
لم يعد موقع الفايسبوك، أو كما يسمّى "الفضاء أو العالم الأزرق"، مجرّد موقع على شبكة الإنترنت، يدخل إليه الشّباب للاطّلاع والتّسلية وقتل الوقت، وإنّما أضحى عالما يعيشه كثير منهم بعقولهم وقلوبهم وأرواحهم، لا يكادون يفارقونه عائدين إلى عالم الواقع إلا قليلا.. أصبح شبابنا لا يصبرون على البقاء من دون اتّصال مع العالم الافتراضيّ، حتى في أماكن العمل وفي الجلسات العائلية الجادّة، بل وفي المساجد، لا يفوّت الواحد منهم أيّ فرصة للدّخول إلى هذا الفضاء والاطّلاع على جديد ما دوّنه ونشره الأصدقاء. بل إنّ بعضهم قد بلغوا مرحلة الهوس بالفايسبوك، وهو مرض عصريّ تحدّث عنه علماء الطبّ النّفسيّ، وقالوا إنّ أخطر مراحله مرحلة الإدمان "Facebook Addiction Disorder"، ولعلّ كثيرا من إخواننا الشّباب قد أدركوا هذه المرحلة وأصبح الفايسبوك بالنّسبة إليهم كالهواء الذي يتنفّسونه! أنساهم واقعهم وأهلهم وأصدقاءهم الحقيقيين، بل وأنساهم أنفسهم والاهتمام بمستقبلهم ومتطلّبات واقعهم، بل الأنكى من هذا أنّه أنساهم دينهم، وأنساهم خالقهم؛ كيف لا وقد تحوّل إلى معبود تُخصّص له أعزّ الأوقات في اللّيل والنّهار، ويستولي على اهتمام العقل والقلب والرّوح، وربّما تجد الشّابّ يؤخّر الصّلاة حتّى يشبع نهمه في تصفّح الجديد من المنشورات والتّعليقات والرّسائل، وفي محادثة هذا وهذه وممازحة ذاك وتلك! وإذا قام إلى الصّلاة قام وقلبه لا يزال حبيسا في الفايسبوك.
لم تعد معضلة الفايسبوك الوحيدة في أنّ شبابنا أصبحوا يعيشون بشخصيات أخرى في هذا العالم تختلف كثيرا عن شخصياتهم الحقيقية، شخصيات يميّزها التكلّف والتصنّع والتشبّع بما لم يعطَوا، وإنّما هي أكثر من هذا في التعلّق بشخصيات هذا الواقع الافتراضيّ إلى الدّرجة التي يستعيض بها الواحد منهم عن أهله وأقاربه وأصدقائه في العالم الحقيقيّ، وربّما تكون هذه الشّخصيات في كثير من الأحيان شخصيات عابثة تحضّ على الإثم وتشجّع عليه، وتساعد في الوصول إليه وتذلّل سبله، فيقود إدمان الفايسبوك إلى إدمان الإباحية، والعلاقات مع الجنس الآخر، وما يتبع ذلك من ضياع الحياء والمروءة وإهدار الأوقات في أحاديث ربّما تستغرق ساعات اللّيل، وتقعد الطّرفين عن واجباتهما الدينيّة والدّنيويّة.
ليس كلّ شبابنا قد تاهوا في عالم الفايسبوك، فهناك شباب كثر ولله الحمد وجدوا في العالم الأزرق ميدانا رحبا للدّعوة إلى الخير والتّعاون على البرّ، لكنّ أكثر شبابنا-مع كلّ أسف- من الصّنف الذي وجد في الفايسبوك ملاذا لإشباع نزواته واتّباع أهوائه، والاستقالة من واقع الحياة، ما يمثّل بالنّسبة إلى هؤلاء بديلا عن المخدّرات، لا يقلّ تأثيرا عن تأثير تلك السّموم.. فلْيحذرْ شبابنا الضّياعَ في هذا العالم ولْيتحلّوا بالحزم في التّعامل معه ولا يعطوه أكثر ممّا يعطون واقعهم الحقيقيّ الذي يعيشونه وسط أمّة هي في أمسّ الحاجة إلى يقظة شبابها، وليستعن من رام التحرّر من قيود الفايسبوك منهم بقول أحد الحكماء: "عِندما تريد الابتعاد عن إدمان شيء ما، فإنّ أوّل ما تواجِهه هو التَّفكير به في أوقات الفراغ، فإن قتلت الفراغ انتَصرت".