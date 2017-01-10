انقطع البث الخاص بقناة "سي سبان" البرلمانية الأمريكية على الإنترنت لنحو عشرة دقائق، الخميس، ليحل مكانه بث أحد برامج قناة "آر تي" الروسية، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وأوضحت القناة الأمريكية على موقع تويتر، أنه "بعد ظهر الخميس، قطع بث سي سبان الإلكتروني فترة وجيزة"؛ ليحل مكانه برنامج تبثه "آر تي"، وأكدت أنها "تعمل على التحقيق وحل المشكلة".
وأضافت القناة: "بما أن آر تي هي إحدى القنوات التي نراقبها بانتظام، نعتقد أن مشكلة (تقنية) داخلية" قد طرأت.
تغريدة
وغالباً ما يتم اتهام قناة "آر تي" بأنها أداة بروباغندا للكرملين، في وقت أشار تقرير للاستخبارات الأمريكية، نُشر في 6 جانفي الجاري، إلى انخراطها في حملة التدخل الروسية في الانتخابات الأمريكية.
وأدى نشر موقع ويكيليكس آلاف الرسائل الإلكترونية المسربة من بريد رئيس فريق حملة هيلاري كلينتون إلى زعزعة موقع المرشحة الديمقراطية.
وإلى جانب قرصنة الرسائل الإلكترونية، انتقد التقرير الاستخباراتي الأمريكي "الدعاية" الروسية، بما في ذلك على الشبكات الاجتماعية من أجل تقويض الثقة بالإدارة الأمريكية. وكرس التقرير ما لا يقل عن سبع صفحات لقناة "آر تي" وتغطيتها "السلبية باستمرار" لهيلاري كلينتون.
وحصل انقطاع البث الخميس نحو الساعة 14:30 عندما كانت قناة سي سبان تبث جلسة استماع داخل مجلس النواب الأمريكي.
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انقطاع بث قناة حكومية أمريكية ليحل مكانه بث قناة روسية
وكالات - الشروق أونلاين
انقطع البث الخاص بقناة "سي سبان" البرلمانية الأمريكية على الإنترنت لنحو عشرة دقائق، الخميس، ليحل مكانه بث أحد برامج قناة "آر تي" الروسية، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
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وأوضحت القناة الأمريكية على موقع تويتر، أنه "بعد ظهر الخميس، قطع بث سي سبان الإلكتروني فترة وجيزة"؛ ليحل مكانه برنامج تبثه "آر تي"، وأكدت أنها "تعمل على التحقيق وحل المشكلة".
وأضافت القناة: "بما أن آر تي هي إحدى القنوات التي نراقبها بانتظام، نعتقد أن مشكلة (تقنية) داخلية" قد طرأت.
تغريدة
وغالباً ما يتم اتهام قناة "آر تي" بأنها أداة بروباغندا للكرملين، في وقت أشار تقرير للاستخبارات الأمريكية، نُشر في 6 جانفي الجاري، إلى انخراطها في حملة التدخل الروسية في الانتخابات الأمريكية.
وأدى نشر موقع ويكيليكس آلاف الرسائل الإلكترونية المسربة من بريد رئيس فريق حملة هيلاري كلينتون إلى زعزعة موقع المرشحة الديمقراطية.
وإلى جانب قرصنة الرسائل الإلكترونية، انتقد التقرير الاستخباراتي الأمريكي "الدعاية" الروسية، بما في ذلك على الشبكات الاجتماعية من أجل تقويض الثقة بالإدارة الأمريكية. وكرس التقرير ما لا يقل عن سبع صفحات لقناة "آر تي" وتغطيتها "السلبية باستمرار" لهيلاري كلينتون.
وحصل انقطاع البث الخميس نحو الساعة 14:30 عندما كانت قناة سي سبان تبث جلسة استماع داخل مجلس النواب الأمريكي.