مسلحون حاولوا السيطرة على مقار وزارية في ليبيا

قال متحدث باسم حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، إن مسلحين حاولوا، الخميس، السيطرة على مقار ثلاث وزارات في العاصمة طرابلس.

وأوضح المتحدث أشرف الثلثي لوكالة فرانس برس، إن قوات موالية للسياسي الليبي خليفة غويل الذي يرفض الاعتراف بسلطة حكومة فايز السراج، حاولت "بلا جدوى" الاستيلاء على وزارات العمل والشهداء والمفقودين.

وأضاف أن هذه "القوات الخارجة عن القانون" دخلت أيضاً مقراً شاغراً لوزارة الدفاع "قبل مغادرته بعيد ذلك".

وخليفة غويل كان الرئيس السابق لما يسمى "حكومة الإنقاذ الوطني" في طرابلس وغير المعترف بها.

وأكدت "حكومة الإنقاذ الوطني" على صفحتها على موقع فيسبوك، إنها سيطرت على وزارات الدفاع والعمل والشهداء والمفقودين.

وقال سكان، أنهم لم يلاحظوا تحركات غير اعتيادية في العاصمة طرابلس.

ورغم أنه فقد منذ مارس كافة المؤسسات التي كان يسيطر عليها في طرابلس لمصلحة حكومة الوفاق، فإن غويل يواصل إصدار بيانات تحمل ختم "حكومة الإنقاذ الوطني" المعلنة من جانب واحد. بيد أن سلطته ضعفت كثيراً مع فقدانه دعم أبرز الفصائل المسلحة التي تسيطر على طرابلس.

وكان غويل تلا في منتصف أكتوبر 2016 بياناً عبر التلفزيون قال فيه أنه سيطر على مقار مجلس الدولة في العاصمة.

وحكومة الوفاق الوطني التي شكلت في 30 مارس 2016، كانت تستهدف استعادة السلطة المركزية والاستقرار في ليبيا التي تعاني من الفوضى.

لكنها تواجه سلطة موازية في شرق البلاد ترفض الاعتراف بسلطتها.