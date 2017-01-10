يعقد الأحد المقبل لعمامرة يمثل الجزائر في مؤتمر باريس للسلام

عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، لتمثيل الجزائر في المؤتمر الوزاري حول مسار السلام في الشرق الأوسط الذي سينعقد بباريس، الأحد المقبل.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية، الجمعة، أن هذا الاجتماع سيشكل "فرصة للجزائر للتأكيد على موقفها الثابت و الداعم للقضية الفلسطينية ولطرح رؤيتها حول عملية السلام في الشرق الأوسط".

كما سيكون أيضا فرصة "لتجديد دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني الشقيق و تمكينه من تجسيد حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس"، يضيف المصدر ذاته.