نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أمريكي كبير قوله، الخميس، إن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن تخفيف بعض العقوبات المالية عن السودان، لجهوده التي بذلها في الآونة الأخيرة في المساعدة في مكافحة الإرهاب.
وأضاف المسؤول لرويترز قبل الإعلان المتوقع من البيت الأبيض: "التخفيف المحدود للعقوبات هو اعتراف بالتقدم الذي أحرزته حكومة السودان". ولم يتضح على الفور العقوبات التي سيتم رفعها.
وفرضت الولايات المتحدة في بادئ الأمر عقوبات على السودان عام 1997 منها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب. وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في دارفور.
وظهرت دلالات العام الماضي على تحسن في العلاقات بين واشنطن والخرطوم. وفي 20 سبتمبر رحبت وزارة الخارجية بجهود السودان لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي في بيان آنذاك، أن السودان اتخذ خطوات للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) و"جماعات إرهابية أخرى وسعى لمنع تحركها في السودان وداخله".
وانضم السودان العام الماضي إلى تحالف بقيادة السعودية لقتال المتمردين الحوثيين في اليمن.
وقال المسؤول الأمريكي، إن رفع العقوبات ليس له تأثير على تصنيف الولايات المتحدة للسودان كدولة راعية للإرهاب.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم جرائم حرب وإبادة تتعلق بمنطقة دارفور التي عانت من الصراعات. وينفي البشير هذه الاتهامات.
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أمريكا سترفع بعض العقوبات المالية عن السودان
وكالات - الشروق أونلاين
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أمريكي كبير قوله، الخميس، إن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن تخفيف بعض العقوبات المالية عن السودان، لجهوده التي بذلها في الآونة الأخيرة في المساعدة في مكافحة الإرهاب.
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وأضاف المسؤول لرويترز قبل الإعلان المتوقع من البيت الأبيض: "التخفيف المحدود للعقوبات هو اعتراف بالتقدم الذي أحرزته حكومة السودان". ولم يتضح على الفور العقوبات التي سيتم رفعها.
وفرضت الولايات المتحدة في بادئ الأمر عقوبات على السودان عام 1997 منها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب. وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في دارفور.
وظهرت دلالات العام الماضي على تحسن في العلاقات بين واشنطن والخرطوم. وفي 20 سبتمبر رحبت وزارة الخارجية بجهود السودان لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي في بيان آنذاك، أن السودان اتخذ خطوات للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) و"جماعات إرهابية أخرى وسعى لمنع تحركها في السودان وداخله".
وانضم السودان العام الماضي إلى تحالف بقيادة السعودية لقتال المتمردين الحوثيين في اليمن.
وقال المسؤول الأمريكي، إن رفع العقوبات ليس له تأثير على تصنيف الولايات المتحدة للسودان كدولة راعية للإرهاب.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم جرائم حرب وإبادة تتعلق بمنطقة دارفور التي عانت من الصراعات. وينفي البشير هذه الاتهامات.