نشرت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، الجمعة، مقتطفات من رسالة وجهها صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من المتشددين الذين نفذوا هجمات باريس في 13 نوفمبر 2015 ، إلى زوجته من سجنه.
ولا يزال عبد السلام يرفض التحدث إلى القضاة. وهو يخضع لحراسة مشددة أكثر من أي مسجون آخر منذ أن سلمته بلجيكا إلى فرنسا في 27 أفريل 2016 وأودعته الأخيرة في فلوري ميروجيس (جنوب باريس).
وكان عبد السلام (27 عاماً) أبرز المطلوبين الهاربين في أوروبا إلى أن أُلقي القبض عليه في بروكسل في 18 مارس الماضي بعد ملاحقة دامت أربعة أشهر.
لكن الصحيفة التي نشرت بعض المقاطع بحرفيتها بما تتضمنه من أغلاط إملائية، كتبت أنه "يستفيض في الكلام للمرة الأولى في رسالة غير مؤرخة أضيفت إلى ملف التحقيق في 11 أكتوبر".
وتبدأ الرسالة على النحو التالي: "اكتب إليك دون أن أعرف من أين أبدأ، لقد تلقيت رسائلك ولا يمكنني أن أقول إذا كانت تجعلني أشعر بالسرور أم لا، لكن المؤكد هو أنها سمحت لي بتمضية بعض الوقت مع العالم الخارجي".
وتابع عبد السلام الذي كتب رسالته بخط صغير ومنتظم بحسب الصحيفة: "أولاً لا أخشى التعبير عن شيء من داخلي لأنني لا أخجل مما أنا عليه ثم ما الذي يمكن أن يقال عني أسوأ مما قيل حتى الآن؟".
وأضاف "أنت صادقة وسأكون صادقاً معك وإذا كنت أسألك عن دوافعك فلأنني أريد أن أتأكد بأنك لا تحبينني فقط لأني 'نجم أو مثل أعلى' لأنني أتلقى رسائل مشابهة ولا أكترث لها لأن الله وحده جدير بالعبادة".
وتقول الصحيفة، أن عبد السلام يتلقى العديد من الرسائل ولم يرد سوى على هذه المرأة التي كانت رسالتها الأخيرة من مكتب بريد في كوت دور (غرب).
ومضى عبد السلام يقول: "لا أسعى إلى رفع شأني على الأرض ولا إلى إشاعة الفوضى، كل ما أريده هو الإصلاح فأنا مسلم أي سلمت أمري إلى الله.. هل سلمت أمرك أنت؟ إذا لم تقومي بذلك بعد، سارعي إلى التوبة وتسليم أمرك إلى الله. اصغي إلى الله وليس إلى أقوال الناس فهو سيرشدك".
وتم اعتراض الرسالة عشية 11 أكتوبر اليوم الذي أعلن فيه المحاميان فرانك بيرتون وسفين ماري العدول عن تمثيل عبد السلام بسبب امتناعه عن الكلام، بحسب الصحيفة.
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صلاح عبد السلام يبعث رسالة إلى زوجته.. ماذا قال لها؟
أ ف ب - الشروق أونلاين
نشرت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، الجمعة، مقتطفات من رسالة وجهها صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من المتشددين الذين نفذوا هجمات باريس في 13 نوفمبر 2015 ، إلى زوجته من سجنه.
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ولا يزال عبد السلام يرفض التحدث إلى القضاة. وهو يخضع لحراسة مشددة أكثر من أي مسجون آخر منذ أن سلمته بلجيكا إلى فرنسا في 27 أفريل 2016 وأودعته الأخيرة في فلوري ميروجيس (جنوب باريس).
وكان عبد السلام (27 عاماً) أبرز المطلوبين الهاربين في أوروبا إلى أن أُلقي القبض عليه في بروكسل في 18 مارس الماضي بعد ملاحقة دامت أربعة أشهر.
لكن الصحيفة التي نشرت بعض المقاطع بحرفيتها بما تتضمنه من أغلاط إملائية، كتبت أنه "يستفيض في الكلام للمرة الأولى في رسالة غير مؤرخة أضيفت إلى ملف التحقيق في 11 أكتوبر".
وتبدأ الرسالة على النحو التالي: "اكتب إليك دون أن أعرف من أين أبدأ، لقد تلقيت رسائلك ولا يمكنني أن أقول إذا كانت تجعلني أشعر بالسرور أم لا، لكن المؤكد هو أنها سمحت لي بتمضية بعض الوقت مع العالم الخارجي".
وتابع عبد السلام الذي كتب رسالته بخط صغير ومنتظم بحسب الصحيفة: "أولاً لا أخشى التعبير عن شيء من داخلي لأنني لا أخجل مما أنا عليه ثم ما الذي يمكن أن يقال عني أسوأ مما قيل حتى الآن؟".
وأضاف "أنت صادقة وسأكون صادقاً معك وإذا كنت أسألك عن دوافعك فلأنني أريد أن أتأكد بأنك لا تحبينني فقط لأني 'نجم أو مثل أعلى' لأنني أتلقى رسائل مشابهة ولا أكترث لها لأن الله وحده جدير بالعبادة".
وتقول الصحيفة، أن عبد السلام يتلقى العديد من الرسائل ولم يرد سوى على هذه المرأة التي كانت رسالتها الأخيرة من مكتب بريد في كوت دور (غرب).
ومضى عبد السلام يقول: "لا أسعى إلى رفع شأني على الأرض ولا إلى إشاعة الفوضى، كل ما أريده هو الإصلاح فأنا مسلم أي سلمت أمري إلى الله.. هل سلمت أمرك أنت؟ إذا لم تقومي بذلك بعد، سارعي إلى التوبة وتسليم أمرك إلى الله. اصغي إلى الله وليس إلى أقوال الناس فهو سيرشدك".
وتم اعتراض الرسالة عشية 11 أكتوبر اليوم الذي أعلن فيه المحاميان فرانك بيرتون وسفين ماري العدول عن تمثيل عبد السلام بسبب امتناعه عن الكلام، بحسب الصحيفة.