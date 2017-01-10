توقيف بارون مخدرات بتلمسان التعرف على هويتي الإرهابيين المقضي عليهما بسكيكدة

كشف بيان لوزارة الدفاع الوطني، الجمعة، أنه تم التعرف على هويتي الإرهابيين المقضي عليهما في سكيكدة، ويتعلق الأمر بكل من: "ش.مسعود" المكنى "أبو تميم" و"ج.إدريس" المكنى "أبو عمير".

وكانت مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي، قد تمكنت، الأربعاء، من القضاء على إرهابيين اثنين وحجز كمية من الأسلحة بمنطقة بودوخة بسكيكدة، وقد مكنت العملية من حجز مسدس آلي نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة.

وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة –يضيف البيان- أوقف عناصر الدرك الوطني، يوم 12 جانفي 2017، تاجر مخدرات بتلمسان على متن سيارة محملة بـثمانية (08) قناطير من الكيف المعالج.

من جهة أخرى، أحبط عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود، في عمليات متفرقة بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف والوادي وتلمسان، محاولات تهريب (13316) لتر من الوقود.