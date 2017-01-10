الناقلون يشلون حركة المرور بمناصر في تيبازة

يواصل الناقلون ببلدية مناصر بتيبازة إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي عبر الخط الرابط بين مقر البلدية وقرية تملول بسبب سوء وضعية الطريق، خصوصا بعد الأمطار الأخيرة التي تسببت في انهيار جوانب من الطريق، حيث تسبب الإضراب في شل حركة المرور عبر الخط وتعطيل مصالح المواطنين.

وجدد الناقلون مطالبهم المتعلقة بإصلاح الطريق وفتح بعض الخطوط عبر مختلف الدواوير وكذا الطريق الرابط بين سيدي سميان وبلدية مناصر عبر دوار غردوس. وما زاد الطين بلة حسبهم غياب محطة لنقل المسافرين ببلدية مناصر، ما أجبر الناقلين على التوقف عبر الشوارع وخلق حالة من الزحام المروري، وهددوا بتصعيد الموقف إذا لم تلب مطالبهم في أقرب وقت، وخلف إضراب الناقلين حالة استنكار واسعة في صفوف المواطنين بقرية تملول والدواوير المجاورة بسبب صعوبة التنقل نحو مقر البلدية لقضاء مصالحهم، وطالبوا السلطات بالتدخل لإيجاد حل لهذه الوضعية التي دامت ثلاثة أيام وهي مرشحة للمزيد.