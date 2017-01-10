فجرت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر العاصمة فضيحة من العيار الثقيل تورط فيها 17 شخصا يقودها 3 محافظين عقاريين لكل من براقي، حسين داي، الجزائر وسط، ينشطون ضمن شبكة للبزنسة بالعقار في الأحياء الراقية بالجزائر العاصمة، بمبالغ مالية تصل إلى 60 مليارا للقطعة الواحدة، وهذا عن طريق التزوير في مجلدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وملاكها الحقيقيون موتى.
وقد شرع أمس عميد قضاة التحقيق لمحكمة الحراش في الاستماع إلى 24 شخصا بينهم 17 متهما بينهم 10 تم إيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش و7 آخرين هم حاليا على ذمة التحقيق.
تفاصيل القضية حسب مصادر "الشروق"، تعود إلى ورود معلومات إلى فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر العاصمة منذ حوالي 20 يوما، تفيد بنشاط شبكة إجرامية محترفة تتكون من 17 شخصا، مختصة في "البزنسة بالعقار" بالأحياء الراقية بالعاصمة على غرار حيدرة والقبة.
واستغلالا للمعلومات المتوفرة، وبفضل احترافية محققي فصيلة الأبحاث، تم تحديد هوية جميع الأشخاص المتورطين، ويتعلق الأمر بـ3 محافظين للعقار بكل من براقي، حسين داي، الجزائر وسط، و7 عمال كانوا يشتغلون في المحافظات العقارية وآخرين وسطاء.
وقد كشفت التحقيقات حسب مصادر "الشروق" أن أفراد الشبكة متورطون في تزوير العقود مع طمس الآثار واستخراج الوثائق، حيث يعمل الوسطاء على اصطياد الزبائن، فيما يقوم محافظو العقار بتزوير العقود من خلال استخراج المجلدات القديمة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، أين يقومون بتبديل ملاك العقار الحقيقيين وهم موتى، بأسماء أخرى تتجاوز أعمارهم 70 سنة ليتم بيع الأراضي للملاك الجدد على أنها تعود إلى وراثة آبائهم وبعقود مزورة.
كما بينت التحقيقات إلى أن أفراد الشبكة يقومون ببيع القطع الأرضية الكائنة بالأحياء الراقية على غرار حيدرة والقبة، وثمن القطعة الواحدة يصل إلى 60 مليار سنتيم وأن آخر عملية قام بها أفراد الشبكة هي بيع 3 قطع أرضية، واحدة في حيدرة و2 في القبة بعقود مزورة بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ200 مليار.
تم تقديم الموقوفين الـ17 أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش أمس، والذي حولهم بدوره إلى عميد قضاة التحقيق لذات المحكمة، حيث استمع أمس إلى 24 شخصا، فيما تم توجيه تهم تكوين جمعية أشرار، استغلال الوظيفة، تزوير عقود، طمس الآثار، استخراج وثائق سرية "المجلدات" والتواطؤ، فيما لاتزال التحقيقات متواصلة في الفضيحة للكشف عن جميع المتورطين.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1هذه خلفيات الحرب بين ولد عباس وحسين خلدون
2لعمامرة يمثل الجزائر في مؤتمر باريس للسلام
3القبض على 10 "جواسيس" للموساد في غرداية!
4الأحداث الأخيرة إنذار.. وعلى المسؤولين أخذها بعين الاعتبار
5سلال في باماكو ولعمامرة في باريس
Français English
الرأي
سلطان بركاني
كفانا هجرا وعداوات
سليم قلالة
"القيم الروحية في الثقافة الأمازيغية".. هكذا نكون!
سلطان بركاني
دموع متحزّبة
معلومي ياسين
النحس يطارد الخضر في كأس إفريقيا
سلطان بركاني
إنّها دنيا وليست جنّة
عبد الناصر
عندما يتحوّل السكن إلى مُسكّن وليس سكينة!
عمار يزلي
يوم وطني.. في بطني
محمد سليم قلالة
كيف يرانا العالم؟ وكيف نقدّم أنفسنا له؟
محمد الهادي الحسني
أحمد التيجاني
جمال لعلامي
مخادعون.. قضاء وقدر!
الفيديو
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
الأغواط.. الرسوم الصغرية بالغيشة متحف على الطبيعة ومقصد للسوّاح
يستغلون مجلدات تعود للحقبة الاستعمارية ويستعملون أسماء الموتى
توقيف 3 مسؤولين و14 شخصا "يبزنسون" بعقارات الأحياء الراقية
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
فجرت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر العاصمة فضيحة من العيار الثقيل تورط فيها 17 شخصا يقودها 3 محافظين عقاريين لكل من براقي، حسين داي، الجزائر وسط، ينشطون ضمن شبكة للبزنسة بالعقار في الأحياء الراقية بالجزائر العاصمة، بمبالغ مالية تصل إلى 60 مليارا للقطعة الواحدة، وهذا عن طريق التزوير في مجلدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وملاكها الحقيقيون موتى.
تغطيات ذات صلة
نشرية خاصة تحذر من ثلوج يتجاوز سمكها 30 سنتم
القبض على 10 "جواسيس" للموساد في غرداية!
توقيف 3 مسؤولين و14 شخصا "يبزنسون" بعقارات الأحياء الراقية
سلال في باماكو ولعمامرة في باريس
تسوية وضعية أفراد الخدمة الوطنية المستدعون في إطار التعبئة
وقد شرع أمس عميد قضاة التحقيق لمحكمة الحراش في الاستماع إلى 24 شخصا بينهم 17 متهما بينهم 10 تم إيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش و7 آخرين هم حاليا على ذمة التحقيق.
تفاصيل القضية حسب مصادر "الشروق"، تعود إلى ورود معلومات إلى فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر العاصمة منذ حوالي 20 يوما، تفيد بنشاط شبكة إجرامية محترفة تتكون من 17 شخصا، مختصة في "البزنسة بالعقار" بالأحياء الراقية بالعاصمة على غرار حيدرة والقبة.
واستغلالا للمعلومات المتوفرة، وبفضل احترافية محققي فصيلة الأبحاث، تم تحديد هوية جميع الأشخاص المتورطين، ويتعلق الأمر بـ3 محافظين للعقار بكل من براقي، حسين داي، الجزائر وسط، و7 عمال كانوا يشتغلون في المحافظات العقارية وآخرين وسطاء.
وقد كشفت التحقيقات حسب مصادر "الشروق" أن أفراد الشبكة متورطون في تزوير العقود مع طمس الآثار واستخراج الوثائق، حيث يعمل الوسطاء على اصطياد الزبائن، فيما يقوم محافظو العقار بتزوير العقود من خلال استخراج المجلدات القديمة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، أين يقومون بتبديل ملاك العقار الحقيقيين وهم موتى، بأسماء أخرى تتجاوز أعمارهم 70 سنة ليتم بيع الأراضي للملاك الجدد على أنها تعود إلى وراثة آبائهم وبعقود مزورة.
كما بينت التحقيقات إلى أن أفراد الشبكة يقومون ببيع القطع الأرضية الكائنة بالأحياء الراقية على غرار حيدرة والقبة، وثمن القطعة الواحدة يصل إلى 60 مليار سنتيم وأن آخر عملية قام بها أفراد الشبكة هي بيع 3 قطع أرضية، واحدة في حيدرة و2 في القبة بعقود مزورة بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ200 مليار.
تم تقديم الموقوفين الـ17 أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش أمس، والذي حولهم بدوره إلى عميد قضاة التحقيق لذات المحكمة، حيث استمع أمس إلى 24 شخصا، فيما تم توجيه تهم تكوين جمعية أشرار، استغلال الوظيفة، تزوير عقود، طمس الآثار، استخراج وثائق سرية "المجلدات" والتواطؤ، فيما لاتزال التحقيقات متواصلة في الفضيحة للكشف عن جميع المتورطين.