أكدت وزارة الدفاع الوطني أن لجان مصالح الصحة العسكرية على المستويين المركزي والجهوي، باشرت دراسة الطعون المقدمة من طرف أفراد الخدمة الوطنية الذين تم استدعاءهم في إطار التعبئة وأن العملية متواصلة إلى حد تسوية جميع الملفات العالقة.
وحسب وزارة الدفاع فإنه منذ تعديل قانون المعاشات العسكرية، بموجب القانون رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013، الذي جمع كافة الفئات التي تضررت أثناء تأدية مهامها في صفوف الجيش، من عسكريين متوفين وذوي الحقوق ومعطوبين وأفراد الخدمة الوطنية والمعاد استدعائهم في إطار التعبئة، باشرت لجان مصالح الصحة العسكرية والشؤون الاجتماعية، على المستويين المركزي والجهوي، العمل على تسوية ملفات المعنيين وذوي الحقوق من هذه الفئات.
وأفضت الخبرة الطبية لأفراد الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة والتي باشرتها مختلف اللجان الجهوية منذ سنة 2013 إلى غاية 31 ديسمبر 2016، إلى النتائج التالية: من إجمالي 79797 حالة تم إحصاؤها من طرف المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية، استفادت 74705 حالة من الخبرة الطبية، ما يمثل نسبة تقدر بـ 93,62 بالمائة، من بينها تم تسجيل 41141 حالة عجز منسوب للخدمة، وعملية دراسة الطعون المقدمة على مستوى الصناديق الجهوية للتقاعد العسكري لاتزال مستمرة وتتم حالة بحالة.
هذه الأرقام تدل -حسب بيان وزارة الدفاع- الحرص على تسوية كافة الملفات، قصد تمكين هذه الفئة من حقوقها كاملة، بما فيها منحتي التقاعد والعطب والضمان الاجتماعي، حسب ما ينص عليه القانون.
وفي الجانب المتعلق بالمطالب التي يرفعها بعض أفراد الخدمة الوطنية غير المنتمين لفئة المعاد استدعائهم في إطار التعبئة، من خلال الاحتجاج والتجمع ورفع مطالب غير معقولة، فإن وزارة الدفاع تنهي إلى علمهم أنهم أدوا واجبهم تجاه الخدمة الوطنية واستفادوا من كافة حقوقهم القانونية.
وأكدت وزارة الدفاع في بيانها أنها تولي اهتماما كبيرا لكافة فئات مستخدميها، وتحرص على إيفائهم حقوقهم التي كفلها لهم القانون، لاسيما أولئك الذين كان لهم شرف المشاركة في مكافحة الإرهاب واستعادة واستتباب الأمن والطمأنينة عبر ربوع الوطن.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1هذه خلفيات الحرب بين ولد عباس وحسين خلدون
2لعمامرة يمثل الجزائر في مؤتمر باريس للسلام
3القبض على 10 "جواسيس" للموساد في غرداية!
4الأحداث الأخيرة إنذار.. وعلى المسؤولين أخذها بعين الاعتبار
5سلال في باماكو ولعمامرة في باريس
Français English
الرأي
سلطان بركاني
كفانا هجرا وعداوات
سليم قلالة
"القيم الروحية في الثقافة الأمازيغية".. هكذا نكون!
سلطان بركاني
دموع متحزّبة
معلومي ياسين
النحس يطارد الخضر في كأس إفريقيا
سلطان بركاني
إنّها دنيا وليست جنّة
عبد الناصر
عندما يتحوّل السكن إلى مُسكّن وليس سكينة!
عمار يزلي
يوم وطني.. في بطني
محمد سليم قلالة
كيف يرانا العالم؟ وكيف نقدّم أنفسنا له؟
محمد الهادي الحسني
أحمد التيجاني
جمال لعلامي
مخادعون.. قضاء وقدر!
الفيديو
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
الأغواط.. الرسوم الصغرية بالغيشة متحف على الطبيعة ومقصد للسوّاح
وزارة الدفاع تؤكد إنها باشرت العملية
تسوية وضعية أفراد الخدمة الوطنية المستدعون في إطار التعبئة
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
أكدت وزارة الدفاع الوطني أن لجان مصالح الصحة العسكرية على المستويين المركزي والجهوي، باشرت دراسة الطعون المقدمة من طرف أفراد الخدمة الوطنية الذين تم استدعاءهم في إطار التعبئة وأن العملية متواصلة إلى حد تسوية جميع الملفات العالقة.
تغطيات ذات صلة
نشرية خاصة تحذر من ثلوج يتجاوز سمكها 30 سنتم
القبض على 10 "جواسيس" للموساد في غرداية!
توقيف 3 مسؤولين و14 شخصا "يبزنسون" بعقارات الأحياء الراقية
سلال في باماكو ولعمامرة في باريس
تسوية وضعية أفراد الخدمة الوطنية المستدعون في إطار التعبئة
وحسب وزارة الدفاع فإنه منذ تعديل قانون المعاشات العسكرية، بموجب القانون رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013، الذي جمع كافة الفئات التي تضررت أثناء تأدية مهامها في صفوف الجيش، من عسكريين متوفين وذوي الحقوق ومعطوبين وأفراد الخدمة الوطنية والمعاد استدعائهم في إطار التعبئة، باشرت لجان مصالح الصحة العسكرية والشؤون الاجتماعية، على المستويين المركزي والجهوي، العمل على تسوية ملفات المعنيين وذوي الحقوق من هذه الفئات.
وأفضت الخبرة الطبية لأفراد الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة والتي باشرتها مختلف اللجان الجهوية منذ سنة 2013 إلى غاية 31 ديسمبر 2016، إلى النتائج التالية: من إجمالي 79797 حالة تم إحصاؤها من طرف المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية، استفادت 74705 حالة من الخبرة الطبية، ما يمثل نسبة تقدر بـ 93,62 بالمائة، من بينها تم تسجيل 41141 حالة عجز منسوب للخدمة، وعملية دراسة الطعون المقدمة على مستوى الصناديق الجهوية للتقاعد العسكري لاتزال مستمرة وتتم حالة بحالة.
هذه الأرقام تدل -حسب بيان وزارة الدفاع- الحرص على تسوية كافة الملفات، قصد تمكين هذه الفئة من حقوقها كاملة، بما فيها منحتي التقاعد والعطب والضمان الاجتماعي، حسب ما ينص عليه القانون.
وفي الجانب المتعلق بالمطالب التي يرفعها بعض أفراد الخدمة الوطنية غير المنتمين لفئة المعاد استدعائهم في إطار التعبئة، من خلال الاحتجاج والتجمع ورفع مطالب غير معقولة، فإن وزارة الدفاع تنهي إلى علمهم أنهم أدوا واجبهم تجاه الخدمة الوطنية واستفادوا من كافة حقوقهم القانونية.
وأكدت وزارة الدفاع في بيانها أنها تولي اهتماما كبيرا لكافة فئات مستخدميها، وتحرص على إيفائهم حقوقهم التي كفلها لهم القانون، لاسيما أولئك الذين كان لهم شرف المشاركة في مكافحة الإرهاب واستعادة واستتباب الأمن والطمأنينة عبر ربوع الوطن.