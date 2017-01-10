توقيف 6 "أحمديين" بباتنة

أوقفت، مصالح الدرك بولاية باتنة، 6 أشخاص للاشتباه بانتمائهم للطائفة الأحمدية، حسب ما استفيد من مصادر موثوقة. وكانت تحريات مصالح الدرك الوطني عبر تراب الولاية مكنت من تحديد نشاط خلية مشبوهة بالترويج للفكر الأحمدي المبني على إنكار ختم النبوة والاعتقاد بوجود كتاب آخر غير القرآن الكريم، والحج لمدينة قاديان بدل مكة.

وتم خلال ذلك توقيف ستة أشخاص بمدينة عين التوتة وباتنة والجزار جنوب الولاية، على خلفية حيازتهم لمقاطع فيديو ومنشورات ومطويات لبث أفكار العقائد الزائفة المخالفة لمذاهب عموم المسلمين والمعلوم من الدين بالضرورة، وبعد انتهاء التحريات وضبط المحجوزات، تم تقديمهم الخميس أمام وكيل الجمهورية .