"القذافي" يورّط مغتربا وتاجرا في دعم خلايا الإرهاب بالبويرة

مثل أمام محكمة الجنايات بالعاصمة، الخميس، مغترب باسبانيا وتاجر بتهمة الانتماء لجماعات إرهابية تنشط داخل الوطن والإشادة بها، حيث التمس النائب العام عقوبة 10 سنوات في حقهما، بسبب دعمهما لجماعات إرهابية كانت تنشط تحت لواء كتيبة "الفاروق" بزعامة الإرهابي المكنى "القذافي"، هذا الأخير عمل على تجنيدهما، للقيام بمهمة اقتناء ونقل المواد الغذائية والأدوية لمعاقل الإرهاب في جبال البويرة.

واستنادا لما ورد في جلسة المحاكمة، فقد تم توقيف المتهمين بناء على نتائج خبرة أجريت لسجل مكالمات هاتفية، تحصلت عليها المصالح الأمنية، خلال عملية تمشيط قامت بها قوات الجيش الوطني بجبال البويرة، والتي أسفرت عن اعتقال العديد من عناصر الجماعات الناشطة بالجبال، من بينهم المدعو "القذافي"، وباستغلال تلك المعلومات، تم توقيفهما في أكتوبر 2014 وإحالتهما للتحقيق، حيث صرح المتهمان أنه طلب منهما التجنيد ضمن الجماعات الإرهابية بعد فترة من اختفاءه عن الأنظار، وأخبرهما أن العناصر الإرهابية بحاجة إلى التزود بالمناظير، والأجهزة اللاسلكية المستوردة، وبعد رفض أحدهما، لاستحالة المهمة، عرض عليهما من جديد فكرة دعمهم بالمؤونة المتمثلة في الأغذية والملابس، كما كان يمنحهما مبالغ مالية نظير المهمة.