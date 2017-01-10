حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة، من موجة ثلوج كثيفة ستتساقط على مرتفعات شرق ووسط البلاد والتي يتجاوز علوها الـ800 متر ابتداء من صبيحة اليوم السبت.
حسب النشرية الخاصة، فإن الولايات المعنية هي عين الدفلى والبليدة والمدية وتيزي وزو والبويرة وبجاية وسطيف وبرج بوعريريج وجيجل وباتنة وأم البواقي وخنشلة وتبسة.
وأوضح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بأن سمك الثلوج المرتقبة سيتراوح ما بين 15 و20 سم، وسيتجاوز محليا 30 سم، وذلك طيلة مدة صلاحية هذه النشرية الخاصة التي تمتد من اليوم السبت على الساعة 9 صباحا إلى يوم غد الأحد على الساعة 12 زوالا.
وفي السياق ذاته، دفعت الاضطرابات الجوية الأخيرة المصحوبة بتساقط كثيف للثلوج في عدة مناطق بالوطن، إلى تدخل وحدات الجيش لمساعدة المواطنين المحاصرين في القرى والمداشر وفتح الطرقات والمسالك أمام أصحاب المركبات العالقة، وتسهيل حركة المرور بالمناطق المعزولة.
في هذا الإطار، تدخلت أمس، مفارز من الجيش الوطني الشعبي، بالقطاع العملياتي لتيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى، في إطار مهامها الإنسانية، على مستوى منطقتي إبودرارن وتاخوخت، بهدف فك العزلة عن المناطق التي شهدت تساقطا كثيفا للثلوج، إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها المنطقة خلال الأسبوع.
وقد قام أفراد الجيش الوطني الشعبي، مدعمين بعتاد وشاحنات وآليات ثقيلة بفتح عدة طرقات ومحاور مغلقة، كما تم مساعدة مواطنين عالقين بفعل التساقط المستمر للثلوج.
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الجيش يتدخل لمساعدة العالقين وفك العزلة عن المناطق المحاصرة
نشرية خاصة تحذر من ثلوج يتجاوز سمكها 30 سنتم
أحمد عليوة
رئيس القسم المحلي بجريدة الشروق
حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة، من موجة ثلوج كثيفة ستتساقط على مرتفعات شرق ووسط البلاد والتي يتجاوز علوها الـ800 متر ابتداء من صبيحة اليوم السبت.
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حسب النشرية الخاصة، فإن الولايات المعنية هي عين الدفلى والبليدة والمدية وتيزي وزو والبويرة وبجاية وسطيف وبرج بوعريريج وجيجل وباتنة وأم البواقي وخنشلة وتبسة.
وأوضح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بأن سمك الثلوج المرتقبة سيتراوح ما بين 15 و20 سم، وسيتجاوز محليا 30 سم، وذلك طيلة مدة صلاحية هذه النشرية الخاصة التي تمتد من اليوم السبت على الساعة 9 صباحا إلى يوم غد الأحد على الساعة 12 زوالا.
وفي السياق ذاته، دفعت الاضطرابات الجوية الأخيرة المصحوبة بتساقط كثيف للثلوج في عدة مناطق بالوطن، إلى تدخل وحدات الجيش لمساعدة المواطنين المحاصرين في القرى والمداشر وفتح الطرقات والمسالك أمام أصحاب المركبات العالقة، وتسهيل حركة المرور بالمناطق المعزولة.
في هذا الإطار، تدخلت أمس، مفارز من الجيش الوطني الشعبي، بالقطاع العملياتي لتيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى، في إطار مهامها الإنسانية، على مستوى منطقتي إبودرارن وتاخوخت، بهدف فك العزلة عن المناطق التي شهدت تساقطا كثيفا للثلوج، إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها المنطقة خلال الأسبوع.
وقد قام أفراد الجيش الوطني الشعبي، مدعمين بعتاد وشاحنات وآليات ثقيلة بفتح عدة طرقات ومحاور مغلقة، كما تم مساعدة مواطنين عالقين بفعل التساقط المستمر للثلوج.