في حادث فريد من نوعه تدفق مياه جوفية "ساخنة" بالسكوار في الجزائر الوسطى!

انفجر أنبوب مائي بساحة بور سعيد بالجزائر الوسطى، الخميس، مخلفا حالة من الهلع وسط التجار الذين سارعوا إلى غلق محلاتهم، كما تدخلت مصالح الأمن بتطويق المكان، ما سبب تعطل حركة المرور بشكل كبير.

وكشف شهود عيان أن الأنبوب المائي انفجر خلال الظهيرة ، متسببا في تسرب كميات كبيرة من المياه، ما جعل أصحاب المحلات يهرعون إلى غلق محلاتهم مخافة تسربها بداخلها آو تسببها في وقوع شرارة كهربائية، في حين أن مصالح الأمن تدخلت لغلق الطريق من اجل فسح المجال لمصالح سيال قصد إصلاح العطب.

واتبع انفجار الأنبوب بانفجار جوفي آخر، خلف تسرب مياه ساخنة في ظاهرة طرحت العديد من علامات الاستفهام عن مصدر هذه المياه الجوفية الساخنة، ومدى علاقتها بالأنبوب المائي أم لوجود منبع مائي بعين المكان.

ومعلوم أن العديد من المناطق وبلديات بالعاصمة تنام على كميات كبيرة من المياه الجوفية والأودية النائمة على غرار بلديات الجزائر الوسطى ووادي قريش والأبيار وبوزريعة وغيرها، ما خلف انفجارات بين الحين والآخر في المياه الجوفية.