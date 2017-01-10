وفاة أكبر معمرّة عن عمر 114 سنة بقسنطينة

date 2017/01/13 views 249 comments 0
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icon-writer عـصام بن منية

لفظت المعمرّة زبيدة منايفية، ليلة الخميس، أنفاسها الأخيرة بمدينة عين اسمارة بقسنطينة، عن عمر يناهز 114 سنة.

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وقد تم تشييع جنازتها عقب صلاة الجمعة، بمقبرة سبع مزاير ببلدية تاملوكة بولاية قالمة، التي تنحدر منها المرحومة، التي كانت تعتبر أكبر معمرّة بولاية قسنطينة، وعاشت حياتها تحلم بأداء فريضة الحج، إلاّ أن القدر لم يكتب لها ذلك بعد إصابتها بإعاقة على مستوى أطرافها السفلية قبيل نحو 40 سنة، حسب ما أكده أحد أفراد عائلتها "للشروق"، الجمعة. المرحومة رحلت بعد أن عايشت فترات متباينة من الزمن، وكانت شاهدة على العديد من الأحداث التاريخية في الجزائر، وتركت خلفها أربعة أبناء، رجلين وامرأتين، ونحو 80 حفيدا.

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