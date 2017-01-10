الإعدام لخمسة أمراء انتحاريين و20 سنة لشاب التحق بداعش بباتنة

أدانت، مساء الخميس، محكمة الجنايات بباتنة، خمسة "أمراء" إرهابيين من بينهم المدعوان ش.توفيق، ورشيد.س، المتهمان بالتدبير لعمليات انتحارية، بعقوبة الإعدام غيابيا على خلفية تورطهم في زرع لغم بمنطقة تيرفاعين ناحية بلدية أولاد سي سليمان أفضى لمقتل شخص 34 سنة قبل سنتين.

ونطقت ذات المحكمة بعقوبة 20 سنة غيابيا ضد الشاب ن.ح - 28 سنة- على خلفية التحاقه بتنظيم داعش الإرهابي بالعراق خلال سنة 2014 مدعيا سفره إلى تركيا لممارسة النشاط التجاري، حيث قام بإرسال حوالات مالية بالدولار لزوجته عن طريق بنك انطلاقا من مناطق بسوريا والعراق.

وكانت عائلة الشاب المقيم بحي دوار الديس ونجل إرهابي تائب متوفى، تلقت اتصالات هاتفية من شخص ادعى أنه أمير الخلية التي كان يتواجد بها ابنهم وابلغهم بمقتله في غارة جوية بمدينة الفلوجة، وهي المعلومة التي لم تتأكد منها المصالح الأمنية والقضائية عدا حسمها في مسألة انخراطه في التنظيم الإرهابي فتمت إدانته بالحكم الغيابي المنطوق.