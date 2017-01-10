عقب تسجيل خروقات في مسابقة التوظيف بمستشفى حاسي مسعود مشاركون يطالبون بالتحقيق في توظيف عمال من خارج المنطقة

يعاني مستشفى حاسي مسعود في ورقلة منذ سنوات من نقص في عدد الموظفين؛ ومن أهم أسباب ذلك هو وجود مناصب يتم فتحها من طرف مديرية الصحة بورقلة كل سنة، لكن هذه المناصب يتم توظيف فيها يد عاملة من خارج المنطقة، حسب عدد من المواطنين، وبعد مدة يتم تحويلهم إلى مناطقهم الأصلية، ما جعله نقطة عبور يتم من خلاله تمرير الموظفين وتحويلهم إلى مناطقهم، وهذا ما جعل سكان المنطقة يشنون في عدة مرات احتجاجات من أجل وضع حد لهذه الظاهرة.

طالب العديد من المشاركين في مسابقات التوظيف من أبناء المنطقة بمدينة حاسي مسعود مؤخرا السلطات المعنية وعلى رأسها والي ورقلة ومديرية الصحة بفتح تحقيق على إثر ما وصف بالخروقات تمت مؤخرا في مسابقة توظيف بعض المناصب، على غرار منصب متصرف إداري وملحق إداري من طرف المسؤولين.

وصرح هؤلاء لـ"الشروق" أن شروط المسابقة تم ضبطها على المقاس إلى غاية نشر النتائج، والتي لم يتم نشرها على مستوى المؤسسة بل تم تمريرها مباشرة نحو الوظيف العمومي، وهو ما يتنافى مع إجراءات التوظيف المتبعة قانونا؛ ما أثار استياء وتذمرا شديدين من طرف المشاركين بالمنطقة، وهذا كله بسبب تعيين مشاركين في المسابقة تم جلبهم من خارج المنطقة بمعايير"المحسوبية" في عملية التوظيف، وأكد هؤلاء أن حتى عملية الطعن غير متاحة لهم، بسبب عدم نشر النتائج على مستوى المؤسسة؛ ويعتزم العديد من المشاركين تصعيد موقفهم بسبب النتائج غير المرضية في حالة عدم فتح تحقيق من طرف السلطات المعنية.

ويتساءل هؤلاء أين الأوامر التي وجهت من طرف الحكومة فيما يخص الاعتماد على اليد العاملة المحلية في التوظيف، وما يتعلق بمبدأ الأولوية وهو ما يتجلى فيما حصل بمستشفى حاسي مسعود؛ أين أصبح العديد من سكان المنطقة يشتكون من النقائص الموجودة به، على غرار نقص الموظفين والأطباء الأخصائيين، مما جعل العديد منهم يتنقل إلى المستشفيات المجاورة للعلاج.

وقد قامت العديد من الاحتجاجات بهذا الأخير في وقت سابق بسبب هذه الأوضاع المزرية التي آل إليها المستشفى، مما أدى إلى إقالة العديد من المدراء بالمستشفى أخرها منذ قرابة 6 أشهر، حيث تمت تم إقالة المدير بعد وفاة شاب، بسبب نقص الأطباء الأخصائيين، وتم على إثرها تنصيب مدير جديد، إلا أنه لا شيء تغير إلى يومنا هذا.

يذكر أن "الشروق" اتصلت بمدير المستشفى، فريد نكاز، الذي أوضح بأن نتائج المسابقة موجودة على مستوى الوظيف العمومي الذي سوف يفصل فيها بصفة نهائية ومن ثم تعيين الناجحين في المسابقة، ولذلك فإن أي حديث عن هذا الموضوع سابقا لأوانه.