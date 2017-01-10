"داعش" يعدم اثنين من أفراد الشرطة العراقية

date 2017/01/14 views 225 comments 0
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icon-writer وكالات

أقدم عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، السبت 14 جانفي، على إعدام اثنين من أفراد الشرطة العراقية خطفهما قبل يومين في محافظة الأنبار.

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وقال مصدر أمني في المحافظة إن: "داعش قام بإعدام اثنين من أفراد الشرطة في إحدى مناطق سيطرته غربي الأنبار"، مبينا أن "ذلك جاء بعد ما اختطف التنظيم المنتسبين الخميس الماضي في منطقة الكيلو 150 غرب الرمادي".

وأضاف المصدر أن "التنظيم نفذ عملية الإعدام رميا بالرصاص"، لافتا إلى أن "داعش احتفظ بجثتي المنتسبين لديه".

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