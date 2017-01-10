مقتل قيادي بتنظيم القاعدة في اليمن في غارة أمريكية

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، مقتل مسؤول كبير في تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" أواخر الأسبوع الماضي في غارة جوية أمريكية.

وقال بيتر كوك المتحدث باسم البنتاغون، إن الضربة التي نفذت في 8 جانفي في محافظة البيضاء وسط اليمن أودت بحياة عبد الغني الرصاص عضو التنظيم.

وأضاف كوك في بيان، أن "هذه الضربة أزالت مسؤولاً كبيراً بقاعدة الجهاد في جزيرة العرب يعتبر أحد قادة التنظيم في المنطقة، وستعرقل العمليات الإرهابية للتنظيم في اليمن والمنطقة".

وتعتبر واشنطن تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" المنتشر في اليمن، الفرع الأخطر لتنظيم القاعدة المتطرف.

ويشهد اليمن نزاعاً مسلحاً منذ أكثر من 20 شهراً أوقع أكثر من سبعة آلاف قتيل ونحو 37 ألف جريح، بحسب الأمم المتحدة.

وأفادت التنظيمات الجهادية كالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، من النزاع بين الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين، لتعزيز نفوذها خصوصاً في جنوب اليمن.