ثمانية قتلى معظمهم مدنيون في غارات على إدلب السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل معظمهم مدنيون، السبت، جراء غارات لم يعرف إذا كانت سورية أم روسية في شمال غرب سوريا، تزامناً مع دخول الهدنة الهشة أسبوعها الثالث.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: "قتل ثمانية أشخاص معظمهم من المدنيين، السبت، جراء غارات نفذتها طائرات حربية لم يعلم إذا كانت سورية أم روسية على بلدة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي".

وتأتي هذه الغارات بعد تصعيد الطائرات الحربية قصفها، ليل الجمعة، على مناطق عدة في محافظة إدلب، أبرزها بلدات ومدن أريحا وكفرنبل وسراقب وخان شيخون وتفتناز، تزامناً مع قصف مدفعي على بلدات عدة.

وأحصى المرصد، مساء الجمعة، مقتل ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفلة جراء غارات على بلدة اورم الجوز، فيما أصيب العشرات بجروح، بينهم عناصر من الدفاع المدني، جراء الغارات والقصف على مناطق عدة في إدلب.

ويسيطر تحالف جيش الفتح، ائتلاف فصائل إسلامية مع جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً)، على كامل محافظة إدلب التي تعرضت في الأسبوعين الأخيرين لغارات سورية وروسية وأخرى للتحالف الدولي بقيادة أمريكا استهدفت بشكل خاص قياديين من جبهة فتح الشام.

وتشهد الجبهات الرئيسية في سوريا منذ 30 ديسمبر، وقفاً لإطلاق النار بموجب اتفاق روسي تركي. ومنذ ذلك الحين، تراجعت وتيرة الغارات والقصف على معظم المناطق تحت سيطرة الفصائل المعارضة من دون أن تتوقف بالكامل.

ويستثني الاتفاق، وهو الأول بغياب أي دور لواشنطن التي كانت شريكة موسكو في اتفاقات هدن سابقة لم تصمد، التنظيمات المصنفة "إرهابية" وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وتصر موسكو ودمشق على أن الاتفاق يستثني أيضاً جبهة فتح الشام، وهو ما تنفيه الفصائل المعارضة الموقعة على الاتفاق والمدعومة من أنقرة.

وبعد معارك مستمرة منذ 20 ديسمبر، يسود الهدوء في منطقة وادي بردى، خزان مياه دمشق، السبت، غداة التوصل إلى اتفاق بين السلطات والفصائل المقاتلة، تم بموجبه دخول فرق الصيانة إلى نبع عين الفيجة لإصلاح الأضرار التي لحقت به جراء المعارك، بحسب المرصد.

وقال مصدر في محافظة دمشق لوكالة فرانس برس، السبت، إن "ورش الصيانة بدأت عملها منذ دخولها مباشرة الجمعة"، موضحاً أن المرحلة الأولى تشمل "تقييم الأضرار" على أن يتم "إحضار ما يلزم من معدات وأنابيب في المرحلة الثانية، تمهيداً لإعادة ضخ مياه الشرب في مرحلة ثالثة".

وأوضح أن الفرق التي خرجت في وقت متأخر ليل أمس من نبع الفيجة واستقرت في موقع قريب، "كانت لا تزال صباح السبت تنتظر الدخول لاستئناف عملها.. وانجازه في أسرع وقت ممكن".

ويقع نبع عين الفيجة داخل منطقة وادي بردى التي تبعد 15 كيلومتراً شمال غرب دمشق وتضم المصادر الرئيسية التي ترفد دمشق بالمياه المقطوعة منذ 22 ديسمبر بصورة تامة عن معظم أحياء العاصمة. وتبادل طرفا النزاع الاتهامات بالمسؤولية عن قطع المياه.