عشرات القتلى في هجوم لـ"داعش" على دير الزور السورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) شنوا أكبر هجوم لهم منذ شهور على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية في مدينة دير الزور، السبت، مما خلف عشرات القتلى من المدنيين وأفراد القوات الحكومية.

وأضاف أن ستة انفجارات على الأقل هزت المدينة، فيما اشتبك المقاتلون مع القوات الحكومية والقوات المتحالفة معها.

وتابع أن الطيران السوري رد بقصف مواقع للتنظيم المتشدد.

وقال الإعلام الحربي التابع لجماعة حزب الله اللبنانية حليفة دمشق، إن الجيش يصد هجمات المتشددين على طول عدد من الخطوط الأمامية بما في ذلك شرقي المدينة وحول مطارها العسكري.

وقال التلفزيون السوري، إن قصفاً نفذه تنظيم "داعش" أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وأصاب تسعة في مناطق واقعة تحت سيطرة الحكومة.

ويسيطر "داعش" على معظم أنحاء محافظة دير الزور التي تقع على الحدود مع العراق بما في ذلك أكثر من نصف المدينة وتحاصر المناطق التي لا تزال الحكومة تسيطر عليها في المدينة منذ قرابة عامين.

وتلقي القوات الحكومية السورية وحليفتها روسيا المساعدات جواً بشكل منتظم على المنطقة المحاصرة التي يعيش بها نحو 200 ألف شخص يفتقرون للغذاء والدواء.

وتربط محافظة دير الزور مدينة الرقة السورية معقل تنظيم "داعش" بالأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في العراق.