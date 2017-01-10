توقيف اثنين من الأويغور في إطار "اعتداء ملهى إسطنبول"

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن اثنين من عرقية الأويغور أوقفا واتهما في إطار التحقيق في الاعتداء الذي استهدف ليلة رأس السنة ملهى ليلياً في إسطنبول وأسفر عن سقوط 39 قتيلاً وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقالت وكالة الأناضول للأنباء نقلاً عن مدع، ليل الجمعة-السبت، أن المشتبه بهما عمر عاصم وعبد العزيز عبد الحميد أوقفا واتهما "بالانتماء إلى منظمة إرهابية" و"شراء أسلحة نارية بلا ترخيص" و"المشاركة في قتل 39 شخصاً".

وأضافت أن شاهد عيان في قونيا (جنوب) رأى عاصم في الملهى برفقة القاتل المفترض الذي لم تعرف جنسيته بدقة وما زال فاراً على الرغم من حملة بحث واسعة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو صرح الأسبوع الماضي، إنه تم التعرف إلى القاتل المفترض بدون أن يذكر اسمه أو جنسيته، بينما صرح نائب رئيس الوزراء لوسائل إعلام، إنه من أصل أويغوري على الأرجح.

وفي إطار التحقيق حول اعتداء رأس السنة في إسطنبول، اعتقل 35 شخصاً حسب الأناضول.

وشهدت تركيا اعتداء دامياً ليلة رأس السنة على ملهى رينا الليلي في إسطنبول أدى إلى مقتل 39 شخصاً بينهم 27 أجنبياً.