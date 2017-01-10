ساحلي: أياد أجنبية تحاول استنساخ الربيع العربي بالجزائر

حذر رئيس حزب التحالف الجمهوري، بلقاسم ساحلي، مما أسماه بالأيادي الخفية التي لا تزال تعمل من أجل استنساخ الربيع العربي في الجزائر، وإثارته عن طريق استغلال الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

ودعا خلال لقائه بمناضليه، السبت، من بلدية سدراته بولاية سوق أهراس، الشعب، إلى عدم الانسياق وراء هذه التصرفات التي تحركها أياد خارجية هدفها زعزعة استقرار وأمن الجزائر عن طريق أبنائها، مؤكدا ثقته الكبيرة في جميع الأسلاك الأمنية التي هي بالمرصاد لهؤلاء.

وفي سياق متعلق بالانتخابات، فقد وجّه رسالة للمشاركة في الاستحقاقات القادمة وبقوة لوضع حد لشبح تزوير الانتخابات التي تشهدها الجزائر، في كل موعد انتخابي- حسبه-.