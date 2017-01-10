نحو ترقية المراكز الجامعية بغليزان وميلة إلى جامعات حجار: وعي الطلبة والشباب جنب البلاد الفوضى

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، خلال زيارته إلى المركز الجامعي لميلة، السبت، أن هذا الأخير سيتحوّل قريبا إلى جامعة، وأن مصالحه ستقدم الملف إلى الحكومة لترقية المراكز الجامعية المتبقية بغليزان وعين تمنوشت وميلة إلى جامعات.

وأضاف حجار خلال افتتاحه للندوة الوطنية المنظمة من طرف الاتحاد العام للطلبة الجزائريين بدار الثقافة مبارك الميلي، حول أهمية ودور الطالب في الجامعة في تعزيز الاستقرار والتنمية الوطنية، بأنها جاءت في الوقت المناسب كون البلاد مستهدفة والكثير حاولوا بكل الطرق جرها إلى الفوضى، إلا أن وعي الشباب والطالب الجزائري كان بالمرصاد.

من جهته، رئيس الاتحاد العام للطلبة الجزائريين منذر بودن، دعا في كلمته أمام ألاف الطلبة، الطالب والشباب الجزائري إلى اليقظة والوعي بما يحاك ضد البلاد، مشيرا إلى إن الشباب تصدوا للحملات الداعية إلى الفوضى في شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا وعيا منهم بالخطر الذي تقف وراءه بعض من الأطراف في محاولة لإدخال البلاد في دوامة الفوضى.