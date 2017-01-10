انتقد تواتي قانون المالية لسنة 2017 تواتي: لن نرشّح سوى الأوفياء.. و"الأفانا" ضد التخريب

دعا موسى تواتي، أمين عام الجبهة الوطنية الجزائرية، في تجمع بباتنة، السبت، مناضليه وإطارات حزبه، إلى الاستعداد لخوض غمار التشريعيات والمحليات المقبلة، مشيرا إلى أنه لن يترشح سوى الأوفياء والمتشبعون بمبادئ الحزب. وانتقد تواتي قانون المالية الذي كرس برأيه هوة عميقة بين الحكام.

والمحكومين وبات يهدد الطابع الشعبي الجمهوري للبلاد المتوارث منذ عهد ماسينيسا يوغرطة مرورا بشهداء الثورة، واصفا إياه بنمط التسيير شبه الملكي حيث تعاني الأغلبية وتستفيد الأقلية، مطالبا بمراجعة نمط تسيير المنظومة السياسية في البلاد. وقال أمين عام "الأفانا" أنه مع الحق في الاحتجاج السلمي لكنه يرفض كما الجميع تخريب الممتلكات وبث الفوضى، متسائلا عن الواقفين وراء تحريك التلاميذ والشبان في عديد الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر.