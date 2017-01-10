حفصي تلتحق بالأفلان وانطلاق إيداع ملفات الترشح هذا الإثنين ولد عباس: هذه 5 شروط للترشح بإسم الأفلان

مثلما سبق وأكدته "الشروق" السبت، سحب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، من أمناء المحافظات لعب أي دور في ترتيب قوام المترشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة أفريل المقبل، وحصر دورهم في استقبال الملفات فقط.

وأكدت التعليمة التي قرأها عضو المكتب السياسي المكلف بالتنظيم، الصادق بوقطاية السبت، بالمقر المركزي للحزب بحيدرة في أعالي العاصمة، أثناء اجتماع الذي ضم أمناء المحافظات الـ 120.

وخلال هذا الاجتماع، تحدث ولد عباس عن الشروط الواجب توفرها في المترشح، وحصرها في الكفاءة والنزاهة والتجربة والسمعة، والمصداقية وأن تكون ذمته المالية غير مطعون فيها، علما أن الشرط الأخير خلف تساؤلات لدى الكثير رغم التوضيحات التي قدمها موسى بن حمادي، المستشار الإعلامي لولد عباس على هامش الاجتماع.

ولأجل ذلك، تم الإعلان عن تشكيل لجنة تتكون من أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء غرفتي البرلمان ورؤساء المجالس الولائية، وهي اللجنة التي تنبثق عنها لجان فرعية.. أما لجنة جمع الترشيحات فتتكون من أعضاء اللجنة المركزية واللجان الانتقالية، وكذا أعضاء غرفتي البرلمان، فيما يمنع على الأعضاء المشكلون لهذه اللجنة، الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.

وتم الإعلان عن فتح آجال تقديم الملفات على مستوى القسمات بداية من 16 من الشهر الجاري، وتمتد إلى غاية الثلاثين من الشهر ذاته، فيما تنحصر فترة إيداع الملفات على مستوى المحافظات في الفترة الممتدة ما بين 31 جانفي و17 فيفري المقبل.

على الصعيد السياسي، تحدث ولد عباس عن صعوبات تواجه الحزب على المستوى المحلي بسبب قلة الهياكل القاعدية، فمن مجموع ألف و800 قسمة موزعة على التراب الوطني، توجد نحو 733 قسمة من دون مقر، وهو ما يصعب من مهمة الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية كما قال.

ولمواجهة هذا التحدي، قال ولد عباس إنه سيبلغ المسؤولين في الدولة بهذا الأمر، كما أكد أنه سيحاول حل هذه المشكلة من خلال الاتصال بمديري الدواوين العقارية وكذا المواطنين من أجل كراء مقرات لضمان السير الحسن والتحضير الجيد لموعد أفريل المقبل.

كما تحدث أيضا عن التحاق بعض أعضاء المنظمات الجماهيرية بالحزب العتيد، وذكر بهذا الخصوص التحاق القيادي ومسؤول التنظيم في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الطيب حمارنية وتسعة آخرين، فضلا عن الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، نورية حفصي، التي توجد في نزاع مع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى.