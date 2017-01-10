محاكمة مسبوقين متورطين في "احتجاجات الأسعار" بالعاصمة

ستفصل محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، نهاية الأسبوع المقبل، في ملف قضائي لـ 5 شبان، تراوحت أعمارهم بين 20 و26 سنة، تسببوا في أعمال شغب بأحياء المحمدية شرق العاصمة، طالت محلات تجارية وتحطيم أقفالها بغرض سرقة البضائع والسلع الموجودة داخلها.

وحسب الملف، فقد تزامنت تلك الأعمال التخريبية مع موجة الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق الوطن مؤخرا، تنديدا بارتفاع الأسعار مطلع السنة الحالية، حيث استغل المتهمون الوضع لتنفيذ مخططاتهم في الاستيلاء على ممتلكات الغير، إذ أفادت بلاغات، تلقتها مصالح أمن باب الزوار، تورط مجموعة من الأشخاص بإثارة فوضى عارمة بالمحمدية، تنقلت على إثرها ذات المصالح للمكان والقيام بعملية تمشيط واسعة، أسفرت عن توقيف المشتبه بهم، وتبيّن بعد التحري حول هويتهم، أن أغلبهم مسبوقين قضائيا في عدة جرائم، ليتم تحويلهم للتحقيق الأمني ثم القضائي، بتهمة السرقة، مع توفر ظرف الكسر وتخريب أملاك الدولة والغير، كما أمر وكيل الجمهورية بإيداعهم رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية للحراش، قبل إحالتهم للمحاكمة.