طابونة تقتل عجوزا بباتنة!

date 2017/01/14 views 1455 comments 0
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icon-writer ط.ح

مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة

توفيت عجوز (93 سنة)، السبت، متأثرة بحروق من الدرجة الثالثة في أعقاب حريق شب في البطانية التي كانت تتغطى بها ليلة الجمعة إلى السبت بمنزلها الواقع بحي الزيتون القديم ببلدية المعذر ولاية باتنة.

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وأفادت معلومات أن العجوز اشعلت ألة الطهي ووضعتها بجوارها فامتدت ألسنة اللهب للبطانية و الفرش الذي كانت تستعمله ما تسبب في اصابتها بحروق من الدرجة الثالثة افضت إلى وفاتها.

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