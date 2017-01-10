تزامن حضور الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله رفقة مدير عام الديوان الوطني للثقافة والإعلام لخضر بن تركي إلى مدينة مستغانم لمتابعة فعاليات مهرجان المسرح الجامعي، التي يحتضنها المسرح الجهوي الجيلالي بن عبد الحليم، تزامنت مع زيارة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، حيث كانت للوفد الرسمي فرصة متابعة عرض مسرحي لجامعة تيزي وزو بمناسبة إحياء السنة الأمازيغية.
وبهذه المناسبة، جدد الدكتور اسماعيل عبد الله بعد لقاء بن غبريط رفقة سلطات ولاية مستغانم على رأسهم والي الولاية عبد الوحيد طمار، رغبة الهيئة العربية للمسرح ممثلة في السلطان بن محمد القاسمي، في ترسيخ أطر التنسيق والتعاون بين الهيئة العربية وقطاع التربية في الجزائر من خلال بعث مشروع المهرجان العربي للمسرح المدرسي في طبعة جزائرية استكمالا لما تم تحقيقه مع وزارة الثقافة.
وتبادل الطرفان الحديث حول سبل التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة العربية في مجال تحديد أليات هذا التعاون والتنسيق في شكل إبرام اتفاقيات تعنى بتكوين وتأطير الكوادر الجزائرية التابعة لقطاع التربية، على أن يتم وضع رزنامة للمواعيد الثقافية المقبلة، خاصة تحديد موعد لتنظيم دورة المهرجان العربي للمسرح المدرسي، انطلاقا من تجربة ولاية مستغانم في تنظيم المهرجان الوطني للمسرح المدرسي في طبعته الثلاثين.
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بعد لقاء اسماعيل عبد الله مع وزيرة التربية الوطنية
الهيئة العربية تبدي رغبتها في تنظيم المهرجان العربي للمسرح المدرسي
العربي بن زيدان
تزامن حضور الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله رفقة مدير عام الديوان الوطني للثقافة والإعلام لخضر بن تركي إلى مدينة مستغانم لمتابعة فعاليات مهرجان المسرح الجامعي، التي يحتضنها المسرح الجهوي الجيلالي بن عبد الحليم، تزامنت مع زيارة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، حيث كانت للوفد الرسمي فرصة متابعة عرض مسرحي لجامعة تيزي وزو بمناسبة إحياء السنة الأمازيغية.
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وبهذه المناسبة، جدد الدكتور اسماعيل عبد الله بعد لقاء بن غبريط رفقة سلطات ولاية مستغانم على رأسهم والي الولاية عبد الوحيد طمار، رغبة الهيئة العربية للمسرح ممثلة في السلطان بن محمد القاسمي، في ترسيخ أطر التنسيق والتعاون بين الهيئة العربية وقطاع التربية في الجزائر من خلال بعث مشروع المهرجان العربي للمسرح المدرسي في طبعة جزائرية استكمالا لما تم تحقيقه مع وزارة الثقافة.
وتبادل الطرفان الحديث حول سبل التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة العربية في مجال تحديد أليات هذا التعاون والتنسيق في شكل إبرام اتفاقيات تعنى بتكوين وتأطير الكوادر الجزائرية التابعة لقطاع التربية، على أن يتم وضع رزنامة للمواعيد الثقافية المقبلة، خاصة تحديد موعد لتنظيم دورة المهرجان العربي للمسرح المدرسي، انطلاقا من تجربة ولاية مستغانم في تنظيم المهرجان الوطني للمسرح المدرسي في طبعته الثلاثين.