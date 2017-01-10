تعيش على وقع الصدمة وعائلتها اضطرت لنقلها إلى فرنسا للعلاج نور الهدى.. تلميذة شوّه وجهها "البريء" مختل عقليا بالسلاح الأبيض

تفاقمت إصابة التلميذة نور الهدى وندلس من غليزان، بعد تعرّضها، قبل أشهر، لاعتداء بواسطة بالسلاح الأبيض على مستوى الوجه من أحد المجرمين، الذي تبيّن لاحقا أنه مختل عقليا، ما استدعى نقلها للعلاج بفرنسا من قبل عائلتها، خصوصا وأن الجروح التي تعرضت لها شوهت ملامح وجهها البريء، وسببت لها مشاكل نفسية كبيرة في وقت لا يزال فيه المتورط وراء القضبان.

وحسب ما علمته "الشروق"، من عائلة الضحية نور الهدى التي تعرضت لمحاولة قتل واختطاف قبل أشهر بالقرب من الثانوية التي تزاول بها دراستها، أنها تتواجد في حالة نفسية جد متدهورة بسبب ما تعرضت له من اعتداء سافر، خلّف صدمة لها، صاحبها اضطراب في سلوكياتها، وهو ما يشرحه تقرير الفحص النفسي الذي طلبته المحكمة، حيث تبين بأن التلميذة تحمل اضطرابات نفسية يمكن أن ترتقي إلى عائق يمنعها عن ممارسة حياتها بطريقة عادية.

التلميذة نور الهدى تلقت عدة اقتراحات بمساعدتها للعلاج بالخارج بعد أن نقلت "الشروق" تفاصيل ما تعرضت له على يد المعتدي، وهو ما تحقق لها بنقلها للعلاج بفرنسا وهي تحت الرعاية الطبية من قبل طاقم طبي ونفساني متخصص إلى غاية الخروج بنتائج ملموسة كون أن إصاباتها ليست بالسهلة وشوهت لها وجهها "البريء".

ويواجه المتهم " ع.ب" 25 سنة تهمة محاولة القتل والاختطاف والتي تم التحقيق فيها من قبل هيئة المحكمة، حيث قامت بتوجيهه إلى مصلحة الأمراض العقلية بمستشفى يلل المتخصص بعد أن حاول دفاعه أن ينسب فعلته إلى خلل عقلي ونفسي يعاني منه موكله، وهو ما ترفضه عائلة الضحية التي تعتبر الأمر تهربا واضح منه لأخذ جزاءه على فعلته الخطيرة والتي يبررها الخلل العقلي مادام متعودا على الإجرام، خصوصا وأن التلميذة تعرفت عليه أثناء المحاكمة وأشارت بيدها لمن قام بتشويه وجهها وهي في حالة انهيار عصبي لما لمحته من أول وهلة. وقد كشف الخبرة الطبية التي أمرت بها المحكمة بعد عزوفه عن الإجابة بشأن التهمة المنسوبة إليه أن المتهم يتابع علاجه بسبب إضطرابات عقلية حادة وسلوكه مصطنع، حيث لم تخرج الخبرة بأية نتيجة وطالبت بوضعه تحت المراقبة الدائمة بالمصلحة حتى يتسنى التحقق ما إذا كان فعلا في حالة اختلال عقلي أثناء حادثة الاعتداء.