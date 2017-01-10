علمت مساء السبت "الشروق" من مصادر موثوقة أن 4 دركيين لقوا حتفهم اثر انفجار قوي سمع دويه داخل النفق الثاني الواقع ما بين ولايتي المدية والبليدة حيث نقل الضحايا إلى مستشفى محمد بوضياف بالمدية حيث تنقلت عشرات سيارات الإسعاف الى عين المكان و نقلت جثث الشهداء الى ذات المستشفى.
كما أضاف مصدر موثوق أخر أن الدركيين كانوا مكلفين بحراسة العمال الصينين المكلفين بإنجاز مشروع الطريق السريع بمنطقة الحمدانية الواقعة على حدود ولاتي البليدة والمدية.
واعتقد الكثيرون أن الانفجار هو عمل إرهابي لكن سبب الانفجار حسب ذات المصدر هو لغم الديناميت الذي كان يستعمل في شق الطرق الجبلية.
من جهتها تنقلت مصالح الدرك الوطني التابعة للمنطقة وفتحت تحقيقا معمقا في الحادثة.
وللإشارة فان ولاية البليدة شهدت انفجارا مماثلا قبل أسابيع فقط راح ضحيته طفل و أصيب 7 آخريين ، كما شهدت مدينة أولاد يعيش الجمعة حالة من الرعب و الخوف و استنفارا أمنيا كبيرا اثر نداءات استغاثة تلقتها ذات المصالح بوجود قنبلة بالقرب من أحد الاحياء السكنية ليتبين فيما بعد أنها بطارية سيارات بها اسلاك معدنية داخل علبة كرتونية أثارت الشكوك.
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وفاة 4 دراكيين اثر انفجار لديناميت داخل النفق الثاني بالمدية
يوسف.ع
علمت مساء السبت "الشروق" من مصادر موثوقة أن 4 دركيين لقوا حتفهم اثر انفجار قوي سمع دويه داخل النفق الثاني الواقع ما بين ولايتي المدية والبليدة حيث نقل الضحايا إلى مستشفى محمد بوضياف بالمدية حيث تنقلت عشرات سيارات الإسعاف الى عين المكان و نقلت جثث الشهداء الى ذات المستشفى.
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كما أضاف مصدر موثوق أخر أن الدركيين كانوا مكلفين بحراسة العمال الصينين المكلفين بإنجاز مشروع الطريق السريع بمنطقة الحمدانية الواقعة على حدود ولاتي البليدة والمدية.
واعتقد الكثيرون أن الانفجار هو عمل إرهابي لكن سبب الانفجار حسب ذات المصدر هو لغم الديناميت الذي كان يستعمل في شق الطرق الجبلية.
من جهتها تنقلت مصالح الدرك الوطني التابعة للمنطقة وفتحت تحقيقا معمقا في الحادثة.
وللإشارة فان ولاية البليدة شهدت انفجارا مماثلا قبل أسابيع فقط راح ضحيته طفل و أصيب 7 آخريين ، كما شهدت مدينة أولاد يعيش الجمعة حالة من الرعب و الخوف و استنفارا أمنيا كبيرا اثر نداءات استغاثة تلقتها ذات المصالح بوجود قنبلة بالقرب من أحد الاحياء السكنية ليتبين فيما بعد أنها بطارية سيارات بها اسلاك معدنية داخل علبة كرتونية أثارت الشكوك.