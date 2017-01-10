المنسق السابق لـ"الكناس" يعقد مؤتمره في "باركينغ"!

قام المنسق السابق للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي "كناس" ، عبد المالك رحماني، الجمعة، بعقد مؤتمر مواز للمؤتمر الوطني الخامس الذي تم عقده أيام 9،10،11 من ديسمبر، الذي عُين خلاله عبد الحفيظ ميلاط، منسقا جديدا لنقابة "الكناس"، لكنّ المؤتمر الذي عقده رحماني الجمعة، لم يتم بصفة قانونية حسب ما صرحت به مصادر لـ"الشروق".

حيث تنقل المنسق السابق رفقة نقابيين إلى جامعة بوزريعة، لكن رئيس الجامعة طلب منهم إحضار التراخيص القانونية لعقد الاجتماع، وبعد أن رفضت الولاية منحهم أي ترخيص، أمر رئيس الجامعة حسب ما أفادت به المصادر، أعوان الأمن بطردهم، كما رفض التواطؤ معهم لعقد المؤتمر بصفة غير قانونية، بعد ذلك قاموا بالانتقال إلى مقرّ ملحقة INC المجاورة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. وحاول رحماني الاتصال بمسؤولين في الوزارة الوصية من أجل الحصول على ترخيص لعقد المؤتمر داخل مدرجات الملحقة، إلاّ أنه لم يتمكن من ذلك، وبعد أن فشلت، أمر المجموعة التي كانت برفقته باقتحام أحد المدرجات بالملحقة، وإخراج الطلبة الذين كانوا في امتحان، ليتدخل أعوان الأمن ويطردوه بالقوة، لكن رحماني حسب ما ذكرته مصادرنا، لم يستسلم وعقد مؤتمره في "باركينغ" من دون حضور محضرة قضائية.