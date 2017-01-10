علمت، "الشروق" من مصادر مؤكدة، أن مصالح الأمن بوهران، تمكنت، الأسبوع الفارط، من تفكيك خلية إرهابية، تتكون من أربعة أشخاص، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة.
وحسب ذات المصادر، فإن العملية جاءت إثر تحقيقات مكثفة باشرتها مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية وهران، تفيد بوجود أشخاص يقومون بتجنيد الشبان لصالح تنظيمات إرهابية، ويشيدون بأعمالها. التحقيقات مكنت من تحديد مكان المشتبه فيهم بالتدقيق، ليتم مداهمته، وتوقيف أربعة أشخاص، أحدهما قاصر يقيم في حي الحمري الشعبي بعاصمة غرب البلاد، في ما ينحدر الآخرون من ولاية المسيلة.
العملية مكنت أيضا من حجز منشورات تشيد بالأعمال الإرهابية، وكذا أجهزة إعلام آلي، علما أن التحقيقات ما تزال متواصلة مع الموقوفين، الذين وجهت لهم تهمتي التجنيد والإشادة بالأعمال الإرهابية.
وينبغي الإشارة، إلى أن الجهة الغربية للوطن كانت قد عرفت تفكيك خلية إرهابية الشهر الفارط، بمستغانم، حيث ألقت الشرطة القضائية القبض على عنصرين إرهابيين على مستوى حي سان جيل وسط المدينة، إثر مداهمة استهدفت المسكن الذي كان يختبئ فيه الإرهابيان، حيث أسفرت عملية اقتحام المسكن عن توقيف المشتبه بهما وحجز أسلحة ورشاشين من نوع كلاشينكوف، إضافة إلى قنابل يدوية وكمية معتبرة من الذخيرة الحية.
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ضُبط لديها منشورات تشيد بالأعمال الدموية
تفكيك خلية إرهابية بوهران من بين عناصرها قاصر
ح. بن ختو
علمت، "الشروق" من مصادر مؤكدة، أن مصالح الأمن بوهران، تمكنت، الأسبوع الفارط، من تفكيك خلية إرهابية، تتكون من أربعة أشخاص، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة.
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وحسب ذات المصادر، فإن العملية جاءت إثر تحقيقات مكثفة باشرتها مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية وهران، تفيد بوجود أشخاص يقومون بتجنيد الشبان لصالح تنظيمات إرهابية، ويشيدون بأعمالها. التحقيقات مكنت من تحديد مكان المشتبه فيهم بالتدقيق، ليتم مداهمته، وتوقيف أربعة أشخاص، أحدهما قاصر يقيم في حي الحمري الشعبي بعاصمة غرب البلاد، في ما ينحدر الآخرون من ولاية المسيلة.
العملية مكنت أيضا من حجز منشورات تشيد بالأعمال الإرهابية، وكذا أجهزة إعلام آلي، علما أن التحقيقات ما تزال متواصلة مع الموقوفين، الذين وجهت لهم تهمتي التجنيد والإشادة بالأعمال الإرهابية.
وينبغي الإشارة، إلى أن الجهة الغربية للوطن كانت قد عرفت تفكيك خلية إرهابية الشهر الفارط، بمستغانم، حيث ألقت الشرطة القضائية القبض على عنصرين إرهابيين على مستوى حي سان جيل وسط المدينة، إثر مداهمة استهدفت المسكن الذي كان يختبئ فيه الإرهابيان، حيث أسفرت عملية اقتحام المسكن عن توقيف المشتبه بهما وحجز أسلحة ورشاشين من نوع كلاشينكوف، إضافة إلى قنابل يدوية وكمية معتبرة من الذخيرة الحية.