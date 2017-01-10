نفى متحدث باسم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ما نشرته صحيفة The Sunday Times بشأن خطط ترامب لعقد لقاء مرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عاصمة آيسلندا ريكيافيك.
وقالت وكالة بلومبيرغ إن المتحدث باسم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب شون سبايسر نفى ما نشرته صحيفة The Sunday Times بشأن اللقاء المرتقب بين ترامب وبوتين في ريكيافيك واعتبر هذا الخبر "كاذب 100%".
من جهتها أعلنت وزارة خارجية آيسلندا، في وقت سابق قبل نفي الأنباء من قبل إدارة ترامب، أعلنت عن استعدادها لتنظيم عقد لقاء بين بوتين وترامب في ريكيافيك، معقبة أنها لم تتلق طلبا بهذا الشأن.
ونقلت مصادر إعلامية عن غودلاوغور تور توردرسون، وزير خارجية آيسلندا قوله: "لم تتلق حكومة آيسلندا طلبا بهذا الصدد. وفي حال يتوجه المسؤولون في واشنطن بشكل رسمي إلى سلطات آيسلندا بطلب تنظيم قمة في ريكيافيك، فنحن سننظر فيه بشكل إيجابي، وسنسهم بالتالي في تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا".
وكانت صحيفة The Sunday Times قد أفادت في وقت سابق بنية ترامب عقد لقاء مع بوتين في ريكيافيك خلال الأسابيع القريبة بعد تنصيبه يوم 20 يناير/كانون الثاني الحالي.
وبحسب الصحيفة فإن فريق ترامب أبلغ الساسة البريطانيين عن لقاء الرئيس الأمريكي المنتخب مع بوتين في عاصمة آيسلندا، موضحا أن ذلك سيصبح أول زيارة سيقوم بها ترامب إلى الخارج بعد توليه منصبه.
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متحدث باسم ترامب ينفي معلومات عن لقائه مع بوتين
نوفوسيتي
نفى متحدث باسم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ما نشرته صحيفة The Sunday Times بشأن خطط ترامب لعقد لقاء مرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عاصمة آيسلندا ريكيافيك.
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وقالت وكالة بلومبيرغ إن المتحدث باسم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب شون سبايسر نفى ما نشرته صحيفة The Sunday Times بشأن اللقاء المرتقب بين ترامب وبوتين في ريكيافيك واعتبر هذا الخبر "كاذب 100%".
من جهتها أعلنت وزارة خارجية آيسلندا، في وقت سابق قبل نفي الأنباء من قبل إدارة ترامب، أعلنت عن استعدادها لتنظيم عقد لقاء بين بوتين وترامب في ريكيافيك، معقبة أنها لم تتلق طلبا بهذا الشأن.
ونقلت مصادر إعلامية عن غودلاوغور تور توردرسون، وزير خارجية آيسلندا قوله: "لم تتلق حكومة آيسلندا طلبا بهذا الصدد. وفي حال يتوجه المسؤولون في واشنطن بشكل رسمي إلى سلطات آيسلندا بطلب تنظيم قمة في ريكيافيك، فنحن سننظر فيه بشكل إيجابي، وسنسهم بالتالي في تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا".
وكانت صحيفة The Sunday Times قد أفادت في وقت سابق بنية ترامب عقد لقاء مع بوتين في ريكيافيك خلال الأسابيع القريبة بعد تنصيبه يوم 20 يناير/كانون الثاني الحالي.
وبحسب الصحيفة فإن فريق ترامب أبلغ الساسة البريطانيين عن لقاء الرئيس الأمريكي المنتخب مع بوتين في عاصمة آيسلندا، موضحا أن ذلك سيصبح أول زيارة سيقوم بها ترامب إلى الخارج بعد توليه منصبه.