التجار باعوا سلعهم وتركوا مخلفاتهم تشوه المكان الخيمة التجارية العملاقة بالبويرة تثير تذمر السكان

خلفت الخيمة التجارية التي أقيمت بالقرب من المركب الرياضي رابح بيطاط وسط البويرة تذمرا واستياء كبيرين وسط السكان، لاسيما القاطنين بالعمارات القريبة من المكان، حيث ترك التجار المشاركين في المعرض التجاري مخلفات تجارتهم مرمية تلوث المنطقة دون تدخل الجهات المرخصة أو المنظمة.

المعرض التجاري أو كما يدعى بالخيمة العملاقة اختتم منذ 3 أيام بعد أكثر من 15 يوما من النشاط، وقد ألفت مصالح البلدية الترخيص لإقامة مثل تلك المعارض كل سنة، وفي نفس المكان وهو الساحة المجاورة للمركب الرياضي رابح بيطاط وسط المدينة، إلا أن المنظر المشوه الذي تركه التجار المشاركون بعد مغادرتهم أثار استياء وتذمر السكان جراء الأكوام المترامية من الأكياس البلاستيكية والورقية ومختلف مخلفات تجارتهم دون عناء حملها ورميها في مكان مخصص، ليخيل للمار قرب المكان وكأنه هجر منذ زمن بعيد، وهو ما دفع ببعض السكان إلى المطالبة بمنع إقامة المعرض مجددا أو التشديد على منظميه على تنظيف المنطقة مباشرة بعد انتهاء النشاط كشرط أساسي في العقد المبرم مع مصالح البلدية التي يتهمونها بالتراخي في هذا الجانب مع التجار دون التفكير في أهم مهامها وهي النظافة والحفاظ على الجانب الجمالي للمدينة قبل العائدات المالية، فيما حمّل البعض الأخر المسؤولية للتجار والمنظمين الذين جاؤوا من ولايات مختلفة لا هم لهم سوى الربح وجني الأموال فقط.