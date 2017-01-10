ترامب أمام اختبار الموقف من محادثات السلام السورية

أكد الفريق الإنتقالي للرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب، السبت، أنه تلقى دعوة للمشاركة في محادثات السلام حول سوريا المرتقبة في 23 من الشهر الجاري في كازاخستان برعاية روسيا وتركيا، والتي ستشكل أول اختبار في السياسة الخارجية للإدارة الجديدة.

وقال شون سبايسر الناطق باسم فريق ترامب لوكالة فرانس برس "لقد تلقينا طلبا للمشاركة" ملمحا إلى أنه لم يتم ارسال رد بعد.

وتعقد مفاوضات استانا حول مستقبل سوريا برعاية روسيا وتركيا، وأعلن عنها في نهاية ديسمبر بعد بدء العمل بوقف جديد لاطلاق النار. وتنظم للمرة الأولى بدون تدخل الولايات المتحدة التي كانت ضالعة في كل المحادثات الدولية حول الأزمة السورية في السنوات الماضية.

وسيكون حضور فريق الرئيس الجديد مؤشرا قويا على تصميم ترامب على تحسين العلاقات مع روسيا.

إلا أنه يواجه معارضة للتقارب مع روسيا من داخل حزبه الجمهوري وسط مزاعم بأن روسيا شنت حملة هدفت الى دعم ترامب للفوز في انتخابات الرئاسة.

وما يزيد من تعقيد الامور أن الدعوة جاءت وسط اتصال بين مايك لين الذي اختاره ترامب لمنصب مستشار الامن القومي الاميركي والسفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك.

وجرى الاتصال الذي أكده مسؤولون اميركيون متزامنا مع قيام ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما بفرض عقوبات على نظام فلاديمير بوتين لمحاولته التأثير على الانتخابات.

وخلصت أجهزة الاستخبارات الاميركية إلى القول أن موسكو تدخلت في الانتخابات الاميركية لصالح ترامب، إلا أنها لم تؤكد ما اذا كان هذا التدخل قد اثر على نتيجة الانتخابات.

ورفض ترامب نتائج أجهزة الاستخبارات وقال إنه تغلب على المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون بشكل نزيه.

وستشكل المشاركة الأميركية في المحادثات السورية كسبا دبلوماسيا كبيرا لموسكو إذ انها ستعزز دورها كقوة رئيسية في سوريا.

وكانت الولايات المتحدة قادت الجهود السابقة لإنهاء الحرب الدامية في سوريا والتي جرت بدعم الأمم المتحدة.