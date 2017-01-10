بسبب تراكم الثلوج

تعليق رحلات جوية بمطارات شرق الجزائر

date 2017/01/15 views 1065 comments 0
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icon-writer محمد لهوازي

صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الأحد، عن تعليق الرحلات الجوية المبرمجة من مطار سطيف الدولي، بسبب الإضطرابات الجوية التي تشهدها مناطق شمال البلاد.

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وأفادت الشركة أن الرحلات الملغاة تتعلق بتلك المتوجهة من مطار سطيف نحو باريس وليون الفرنسيتين.

وأضاف المصدر، أن سبب الإلغاء جاء بعد تساقط كميات كثيفة من الثلوج في بعض ولايات الوطن.

كما تم الإعلان عن تعليق كل الرحلات من وإلى مطار قسنطينة محمد بوضياف، بسبب تراكم الثلوج. 

وكانت نشرية للأرصاد الجوية، قد حذّرت من استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتجاوز علّوها 800 متر.

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