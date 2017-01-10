بمعدل 200 ألف خبزة يوميا.. تقرير مؤسسات النظافة يكشف: رغم التقشف.. 25 مليون خبزة ترمى في "المزابل" بالعاصمة سنويا

كشف تقرير سنوي صادر عن جمع النفايات على مستوى ولاية الجزائر من طؤرف "نات كوم" و"إكسترانت"، عن جمع أزيد من مليون طن من النفايات المنزلية، منها أكثر من 60 طنا من مادة الخبز، أي ما يعادل 25 مليون خبزة، رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، التي فرضت على الحكومة اتخاذ إجراءات التقشف.

وأفاد تقرير صدر عن مؤسسة "إكسترانت" بجمع المؤسسة أزيد من 560.000 ألف طن من النفايات المنزلية على مساحة 624.5 كم2، ما يمثل نسبة 81% من المساحة الإجمالية للعاصمة بعدد سكان يقارب مليونين و200 ألف ساكن. أما تقرير مؤسسة "ناتكوم" فأشار إلى جمع أزيد من 450.000 طن من النفايات المنزلية كحصيلة لسنة 2016.

وبلغت كمية الخبز المسترجعة لدى مؤسسة "إكسترانت" ما يقارب 40 طنا عبر 31 بلدية. ومن جهتها، سجلت "ناتكوم" استرجاع كمية 20 طنا من الخبز على مستوى 26 بلدية.

وحسب تقرير "إكسترانت"، تم خلال سنة 2016 رفع ونقل أكثر من 560.000 طن من النفايات المنزلية. وفيما يخص إحصائيات الفرز الانتقائي والرسكلة والاسترجاع، جمع ما يفوق 1585 طن من مادة الكارتون. أما مادة البلاستيك، فتجاوزت 70 طنا وأزيد من 24 طنا من الإطارات والعجلات المطاطية.

وأضاف التقرير أن المؤسسة تقوم بعملية الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية المجمعة، حيث تم وضع 108 موقع للفرز، تجمع في مواقع الرسكلة الموجودة بالحميز ومركز الفرز الانتقائي برويبة. هذه العملية تخص كلا من البلاستيك والكرتون والألمنيوم والزجاج والخبز والإطارات والعجلات المطاطية.

ولتحقيق الأهداف المرجوة والمرور إلى الاحترافية في مجال العمل (نقل ورفع النفايات المنزلية)، يتوجب حسب المصدر، اتباع برامج المناجمنت في التنظيم مع استعمال التكنولوجيات الحديثة في التسيير والمتابعة.

من جهته، أفاد تقرير "ناتكوم" عن جمع أزيد من 450.000 طن من النفايات المنزلية على مساحة 1680 كم خلال 2016، وبلغ عدد الحاويات المخصصة لجمع وفرز النفايات أزيد من 6700 حاوية.

وبالنسبة إلى عمليات الفرز الانتقائي، فقد قامت مؤسسة "ناتكوم" بتخصيص 73 مركز فرز للنفايات المنزلية، حيث خصصت لهذه العملية حاويات خاصة بجمع الخبز والبلاستيك وعزل الكرتون في نقاط متفرقة من بلديات العاصمة.