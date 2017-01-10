نفذت السلطات البحرينية، صباح الأحد، حكما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة أشخاص من الشيعة أدينوا بقتل ثلاثة عناصر أمن بينهم ضابط إماراتي بتفجير في مارس 2014، وفقا لما أعلنته نيابة الجرائم الإرهابية .
وقال رئيس "نيابة الجرائم الإرهابية" المحامي العام أحمد الحمادي، "تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة"، مضيفا أن "تنفيذ حكم الإعدام قد تم رميا بالرصاص"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (بنا).
وأوضح المتحدث، أن تنفيذ الحكم "تم رميا بالرصاص، وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ".
وكانت محكمة التمييز البحرينية ثبتت الاثنين أحكام الإعدام بحق الأشخاص الثلاثة، إضافة إلى أحكام بالسجن المؤبد بحق سبعة آخرين أدينوا بالتورط في القضية ذاتها.
وشكل حكم محكمة التمييز النهائي بحق المدانين العشرة وجميعهم من الشيعة، آخر فصول قضية مقتل عناصر الأمن في تفجير عبوة ناسفة فيمارس 2014 في قرية الديه الشيعية غرب المنامة.
وجاء تنفيذ الحكم بعد أقل من أسبوع من تأييد محكمة التمييز وهي أعلى محكمة في البحرين أحكام الإعدام التي صدرت عام 2015 بحق عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس.
والهجوم الذي قتل فيه عناصر الأمن الثلاثة هو أكثر الهجمات دموية في عملية قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في فيفري 2011، ضد أسرة آل خليفة السنية الحاكمة مطالبة بملكية دستورية.
والضابط الإماراتي الذي قتل في التفجير كان أول عنصر أمن أجنبي يقتل في البحرين، حيث تقوم قوة خليجية بقيادة السعودية منذ مارس 2011 بدعم قوات الأمن في تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية التي أطلقتها الأغلبية الشيعية.
هذا ويعتبر تطبيق الإعدام في البحرين أول حكم ينفذ منذ سنة 2008.
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البحرين: إعدام ثلاثة من الشيعية أدينوا بقتل رجال شرطة
فرانس 24
نفذت السلطات البحرينية، صباح الأحد، حكما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة أشخاص من الشيعة أدينوا بقتل ثلاثة عناصر أمن بينهم ضابط إماراتي بتفجير في مارس 2014، وفقا لما أعلنته نيابة الجرائم الإرهابية .
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وقال رئيس "نيابة الجرائم الإرهابية" المحامي العام أحمد الحمادي، "تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة"، مضيفا أن "تنفيذ حكم الإعدام قد تم رميا بالرصاص"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (بنا).
وأوضح المتحدث، أن تنفيذ الحكم "تم رميا بالرصاص، وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ".
وكانت محكمة التمييز البحرينية ثبتت الاثنين أحكام الإعدام بحق الأشخاص الثلاثة، إضافة إلى أحكام بالسجن المؤبد بحق سبعة آخرين أدينوا بالتورط في القضية ذاتها.
وشكل حكم محكمة التمييز النهائي بحق المدانين العشرة وجميعهم من الشيعة، آخر فصول قضية مقتل عناصر الأمن في تفجير عبوة ناسفة فيمارس 2014 في قرية الديه الشيعية غرب المنامة.
وجاء تنفيذ الحكم بعد أقل من أسبوع من تأييد محكمة التمييز وهي أعلى محكمة في البحرين أحكام الإعدام التي صدرت عام 2015 بحق عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس.
والهجوم الذي قتل فيه عناصر الأمن الثلاثة هو أكثر الهجمات دموية في عملية قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في فيفري 2011، ضد أسرة آل خليفة السنية الحاكمة مطالبة بملكية دستورية.
والضابط الإماراتي الذي قتل في التفجير كان أول عنصر أمن أجنبي يقتل في البحرين، حيث تقوم قوة خليجية بقيادة السعودية منذ مارس 2011 بدعم قوات الأمن في تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية التي أطلقتها الأغلبية الشيعية.
هذا ويعتبر تطبيق الإعدام في البحرين أول حكم ينفذ منذ سنة 2008.