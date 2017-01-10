أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، الأحد، عن هبوط طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة "يورو وينغز" الألمانية اضطرارياً في مطار الكويت الدولي للاشتباه بوجود قنبلة على متنها.
وقال الناطق باسم الإدارة منصور الهاشمي أن "الطائرة كانت تقل 299 راكباً في رحلة من مطار صلالة في سلطنة عمان إلى مدينة كولن الألمانية".
وأضاف أن "إدارة العمليات تلقت بلاغاً من قائد الطائرة يفيد بحاجته إلى الهبوط اضطرارياً في مطار الكويت الدولي"، مشيراً إلى "التعامل مع البلاغ وفق إجراءات الطوارئ والسلامة". وأوضح الهاشمي أنه "وفق التحقيقات الأولية تم التأكد من خلو الطائرة من أي متفجرات".
وقال ناطق باسم خطوط طيران "لوفتهانزا" أن "لا وجود لدليل على وجود قنبلة على متن الطائرة".
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للإشتباه بوجود قنبلة على متنها
هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في مطار الكويت
وكالات
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، الأحد، عن هبوط طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة "يورو وينغز" الألمانية اضطرارياً في مطار الكويت الدولي للاشتباه بوجود قنبلة على متنها.
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وقال الناطق باسم الإدارة منصور الهاشمي أن "الطائرة كانت تقل 299 راكباً في رحلة من مطار صلالة في سلطنة عمان إلى مدينة كولن الألمانية".
وأضاف أن "إدارة العمليات تلقت بلاغاً من قائد الطائرة يفيد بحاجته إلى الهبوط اضطرارياً في مطار الكويت الدولي"، مشيراً إلى "التعامل مع البلاغ وفق إجراءات الطوارئ والسلامة". وأوضح الهاشمي أنه "وفق التحقيقات الأولية تم التأكد من خلو الطائرة من أي متفجرات".
وقال ناطق باسم خطوط طيران "لوفتهانزا" أن "لا وجود لدليل على وجود قنبلة على متن الطائرة".