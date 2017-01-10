جسر عملاق وطرقات سريعة لفك الخناق عن النقاط السوداء نهاية "كوشمار" الازدحام المروري بالعاصمة نهاية 2017

كشف مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر عبد الرحمان رحماني، عن دخول 17 مشروعا "كبيرا" الخدمة مع نهاية السنة الجارية، من شأنها القضاء على النقاط السوداء بالعاصمة وتخليص المواطنين من "شبح" الازدحام.

قال ذات المسؤول في تصريح لـ "الشروق"، إن مشروع الطريق السريع الرابط بين وادي أوشايح والبليدة سيفتتح رسميا نهاية السنة الجارية، وسيسمح بتقليص نسبة الازدحام بدرجة كبيرة، كون الأشخاص المتجهين لجنوب وغرب العاصمة سيتخلصون من التنقل عبر محور الطريق المؤدي إلى براقي، مشيرا في ذات السياق أن المشروع يشهد نسبة تقدم معتبرة بما فيها الجسر العملاق المار عبر حي الرملي.

وبخصوص المشروع الثاني المتعلق بالطريق السريع الكاليتوس الحراش، فإن هذا المشروع الضخم سيمكن سكان هذه البلدية والمناطق المجاورة على غرار الأربعاء ومفتاح من التخلص من شبح الازدحام المروري الذي يشهده الطريق الرئيسي الوحيد الرابط بين هذه الجهة بالعاصمة، مؤكدا وجود عدة محاور تم الانتهاء منها بنسبة كبيرة ومن المنتظر أن يتم فتحه بشكل رسمي في الثلاثي الأخير من السنة الجارية.

وأكد مدير الأشغال العمومية للعاصمة أن سياسة "التقشف" دفعت إلى تجميد مشاريع جديدة، حيث أن السلطات منحت الأولوية لإتمام المشاريع السابقة على غرار توسعة 15 طريقا كالطريق الرابط بين شوفالي والشراقة، والطريق الرابط بين رويبة والدار البيضاء ومحاور أخرى من شأنها أن تخفف من حدة حركة السير بالعاصمة.

وطمأن المدير الولائي لقطاع الأشغال العمومية بالعاصمة، عدم تكرّر حوادث الانهيارات بالطرقات السريعة سيما نقطة "أس" ببن عكنون كون ردم الحفرة تم حسب المقاييس العالمية، مشيرا أن إتمام مصالح مديرية الري لتحويل قنوات الصرف الصحي لوجهة أخرى سيحول دون تجمع المياه بهذا الطريق.