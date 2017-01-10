أقدم عدد من الشباب البطال في بلدية البنود بالبيض، السبت،على قطع الطريق الوطني الرابط مابين الولاية وأدرار.
المحتجون تجمهروا عند مدخل بلدية البنود، وأضرموا النار في العجلات المطاطية، مندّدين بطرائق التوظيف التي وصفوها بالمجحفة في حق شباب المنطقة، والتي اعتمدتها حسبهم شركات التنقيب والحفر البترولية المتواجدة بصحراء البنود.
وحسب تصريحات المحتجين، فإنه وضعت أمامهم شروط تعجيزية على حدّ قولهم كي يظفروا بمناصب عمل في الشركات سالفة الذكر، وهو السبب الرئيس الذي دفعهم إلى الخروج إلى الشارع، في ظل الوضعية الاجتماعية المزرية التي يتخبطون فيها.
ودعا الشباب البطال في بلدية البنود إلى تفعيل دور الوكالة المحلية للتشغيل، مناشدين والي الولاية التدخل العاجل لإيجاد حل توافقي يمكن من توظيف شباب البلدية، وأولئك القادمين من مختلف البلديات الأخرى أو حتى خارج الولاية، خصوصاٌ في الوظائف البسيطة كحارس أو عامل مهني درجة أولى أو منظفة. وغيرها من الوظائف التي لا تتطلب مؤهلات أو شهادات.
"الشروق" اتصلت بممثل وكالة التشغيل، غير أن هاتفه لا يرد، في الوقت الذي اعتصم البطالون بمكتب رئيس بلدية البنود، هذا الأخير الذي صرّح لـ"الشروق"، بأنه نقل انشغال الشباب "المشروع" إلى رئيس الدائرة، مؤكدا في الوقت ذاته بأن قرار التوظيف مسألة تتجاوزه.
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ندّدوا بالشروط "التعجيزية" التي وضعت أمامهم للظفر بمناصب عمل
بطالون يغلقون طريق البيّض - أدرار للمطالبة بالتوظيف في شركات بترولية
م. نور الدين
أقدم عدد من الشباب البطال في بلدية البنود بالبيض، السبت،على قطع الطريق الوطني الرابط مابين الولاية وأدرار.
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المحتجون تجمهروا عند مدخل بلدية البنود، وأضرموا النار في العجلات المطاطية، مندّدين بطرائق التوظيف التي وصفوها بالمجحفة في حق شباب المنطقة، والتي اعتمدتها حسبهم شركات التنقيب والحفر البترولية المتواجدة بصحراء البنود.
وحسب تصريحات المحتجين، فإنه وضعت أمامهم شروط تعجيزية على حدّ قولهم كي يظفروا بمناصب عمل في الشركات سالفة الذكر، وهو السبب الرئيس الذي دفعهم إلى الخروج إلى الشارع، في ظل الوضعية الاجتماعية المزرية التي يتخبطون فيها.
ودعا الشباب البطال في بلدية البنود إلى تفعيل دور الوكالة المحلية للتشغيل، مناشدين والي الولاية التدخل العاجل لإيجاد حل توافقي يمكن من توظيف شباب البلدية، وأولئك القادمين من مختلف البلديات الأخرى أو حتى خارج الولاية، خصوصاٌ في الوظائف البسيطة كحارس أو عامل مهني درجة أولى أو منظفة. وغيرها من الوظائف التي لا تتطلب مؤهلات أو شهادات.
"الشروق" اتصلت بممثل وكالة التشغيل، غير أن هاتفه لا يرد، في الوقت الذي اعتصم البطالون بمكتب رئيس بلدية البنود، هذا الأخير الذي صرّح لـ"الشروق"، بأنه نقل انشغال الشباب "المشروع" إلى رئيس الدائرة، مؤكدا في الوقت ذاته بأن قرار التوظيف مسألة تتجاوزه.