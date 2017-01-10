رابطة حقوق الإنسان تحذر موجة البرد تفتك بالمشردين

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات المركزية والمحلية، إلى التكفل العاجل بالمشردين والأشخاص بدون مأوى لمواجهة موجة البرد القارص التي تضرب الجزائر هذه الأيام.

وجاء في بيان للرابطة، تلقى موقع "الشروق أون لاين"، نسخة منه، أن "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب من اللجان ولائية لمختلف المديريات التي أنشئت لحماية هذه الفئة إلى خروج ميداني يوميا وليس مناسباتي وبالتنسيق مع المجتمع المدني، مع إلزامية توفيرها جميع الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لذلك، في إطار برنامج شامل يتم إعداده للتكفل بالأشخاص دون مأوى ولاسيما خلال فصل الشتاء سواء ما تعلق بالدعم النفسي، الطبي وكذا الاجتماعي".

وشدّدت الرابطة على "ضرورة أن تلتزم وزارة التضامن الوطني بتوفير مراكز لإيواء هؤلاء الأشخاص، دون حصر المساعدة في تقديم الوجبات الساخنة والبطانيات وملابس فصل الشتاء" .

وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، "تزداد معاناة آلاف من المواطنين غدر بهم الزمن، ولم تنصفهم الأيام، الذين لا يمتلكون سقفا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، إنّهم بكل بساطة المتشرّدون الذين أدارت لهم المديريات المعنية ظهرها في عزّ المعاناة".

وحمّلت الهيئة الحقوقية، "الحكومة والمجتمع المدني مسؤولية التقصير في التكفل بمشردي الشارع خلال هذا فصل البارد ، حيث إن الجهات المسؤولة متأخرة جدا في تقديم المساعدة للمشردين والمعدمين، وفي مقدمتها وزارة التضامن الوطني والأسرة، خاصة مع تغيرات المناخ في هذه الأيام الباردة" –حسب بيان الرابطة-.