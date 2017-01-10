خلف انفجار للغاز داخل شقة تقع في الطابق الأول بعمارة بحي 50+30 مسكن ببلدية عين الملوك في ولاية ميلة، إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة بحروق متفاوتة.
وحسب مصالح الحماية المدنية لولاية ميلة فان انفجار الغاز الذي كان سببه قارورة لغاز البوتان، وقع في حدود الساعة السابعة من ليلة أول أمس، أدى إلى إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة تقطن في شقة من ثلاث غرف بالعمارة بحروق من الدرجة الثانية، ويتعلق الأمر بكل من "ر.س" 35 سنة رب العائلة تعرض لحروق في كامل جسمه، وزوجته البالغة من العمر 28 سنة أصيبت بحروق في الأطراف، والطفلة "ع. س" تبلغ من العمر 3سنوات تعرضت لحروق في الصدر والأطراف والوجه والرأس.
وأضافت مصالح الحماية المدنية أن الانفجار تسبب أيضا في إصابة شخص يبلغ من العمر48 سنة، بضيق في التنفس، وهو من عائلة أخرى تقيم في شقة من 3 غرف، بالطابق الأرضي لذات العمارة مجاورة لشقة الجرحى الثلاثة الذين تعرضوا لحروق من الدرجة الأولى والثانية.
وقد تم نقل المصابين الثلاثة بحروق من الدرجة الثانية إلى مستشفى هواري بومدين ببلدية شلغوم العيد لتلقي العلاج اللازم.
وأشارت مصادر الشروق اليومي إلى أن الانفجار كان سببه قيام رب العائلة بفتح قارورة غاز البوتان بشرفة الشقة من اجل تفريغ الماء الموجود داخل قارورة الغاز ليتسرب الغاز الى داخل شقته وشقة جاره متسببا في انفجار عنيف.
.. ومقتل كهل في ظروف غامضة
عثر على جثة كهل يدعى "ب.م" يبلغ من العمر 48 سنة، مساء الجمعة، مرميا بمحيط غابي معزول وبالتحديد بالمكان المسمى مشتة بوداود التابعة إقليميا لبلدية تسالة لمطاعي اقصى شمال عاصمة الولاية ميلة، وحسب مصادر الشروق اليومي فإن الضحية وجد على جثته أثار جروح على المستوى الرأس والجسم، حيث تدخلت إثرها مصالح الحماية المدنية لنقل الجثة نحو مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية وادي النجاء في انتظار عرضها على الطيب الشرعي، ولا تزال ظروف الوفاة مجهولة، في انتظار نتائج التحقيق الذي فتحته مصالح الدرك الوطني لكشف ملابسات الحادث.
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إصابة 3 أشخاص بحروق في انفجار للغاز بميلة
نسيم. ع
خلف انفجار للغاز داخل شقة تقع في الطابق الأول بعمارة بحي 50+30 مسكن ببلدية عين الملوك في ولاية ميلة، إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة بحروق متفاوتة.
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وحسب مصالح الحماية المدنية لولاية ميلة فان انفجار الغاز الذي كان سببه قارورة لغاز البوتان، وقع في حدود الساعة السابعة من ليلة أول أمس، أدى إلى إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة تقطن في شقة من ثلاث غرف بالعمارة بحروق من الدرجة الثانية، ويتعلق الأمر بكل من "ر.س" 35 سنة رب العائلة تعرض لحروق في كامل جسمه، وزوجته البالغة من العمر 28 سنة أصيبت بحروق في الأطراف، والطفلة "ع. س" تبلغ من العمر 3سنوات تعرضت لحروق في الصدر والأطراف والوجه والرأس.
وأضافت مصالح الحماية المدنية أن الانفجار تسبب أيضا في إصابة شخص يبلغ من العمر48 سنة، بضيق في التنفس، وهو من عائلة أخرى تقيم في شقة من 3 غرف، بالطابق الأرضي لذات العمارة مجاورة لشقة الجرحى الثلاثة الذين تعرضوا لحروق من الدرجة الأولى والثانية.
وقد تم نقل المصابين الثلاثة بحروق من الدرجة الثانية إلى مستشفى هواري بومدين ببلدية شلغوم العيد لتلقي العلاج اللازم.
وأشارت مصادر الشروق اليومي إلى أن الانفجار كان سببه قيام رب العائلة بفتح قارورة غاز البوتان بشرفة الشقة من اجل تفريغ الماء الموجود داخل قارورة الغاز ليتسرب الغاز الى داخل شقته وشقة جاره متسببا في انفجار عنيف.
.. ومقتل كهل في ظروف غامضة
عثر على جثة كهل يدعى "ب.م" يبلغ من العمر 48 سنة، مساء الجمعة، مرميا بمحيط غابي معزول وبالتحديد بالمكان المسمى مشتة بوداود التابعة إقليميا لبلدية تسالة لمطاعي اقصى شمال عاصمة الولاية ميلة، وحسب مصادر الشروق اليومي فإن الضحية وجد على جثته أثار جروح على المستوى الرأس والجسم، حيث تدخلت إثرها مصالح الحماية المدنية لنقل الجثة نحو مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية وادي النجاء في انتظار عرضها على الطيب الشرعي، ولا تزال ظروف الوفاة مجهولة، في انتظار نتائج التحقيق الذي فتحته مصالح الدرك الوطني لكشف ملابسات الحادث.